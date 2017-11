Fränkischer Riesling unter den besten der Welt

Rieslinge aus 27 Weinbaugebieten





Best of Riesling



Bier oder Wein? In Franken lautet die Antwort ganz klar: beides! Bei all den Bockbieranstichen, Biertouren und Craftbier-Trends geht der Wein trotzdem manchmal unter - zu Unrecht. Und auch unter den fränkischen Weinen selbst gibt es solche, die noch unterschätzt werden. Während die Region für ihren Silvaner bekannt ist, erlangt der fränkische Riesling erst in den letzten Jahren größere Bekanntheit.In diesem Jahr erhielt ein fränkischer Riesling den ersten Platz beim weltweiten Wettbewerb "Best of Riesling". Der 2016er Riesling trocken des Weinguts "zur Schwane" im fränkischen Volkach wurde als "bester Riesling trocken mit moderatem Alkoholgehalt" ausgezeichnet.Mit dem Weingut Markus Meier aus Ulsenheim in Mittelfranken, dem Weingut Juliusspital in Würzburg und dem Weingut Brennfleck im unterfränkischen Sulzfeld wurden drei weitere Rieslingproduzenten ausgezeichnet. Insgesamt wurden beim Wettbewerb 2400 Rieslinge aus 14 Ländern und 27 Weinbaugebieten bewertet.Der Wettbewerb "Best of Riesling" ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Rieslingwettbewerb. Unter der Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wird er vom Fachverlag Meininger ausgetragen und fand dieses Jahr bereits zum zwölften Mal statt. Eine 100-köpfige Experten-Jury verkostet im Vorfeld Rieslinge aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg, aber auch weit entfernte Ländern wie Australien oder Chile sind dabei.