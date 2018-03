Flugzeugabsturz in Hessen: Schwester von YouTube-Star (18) und Pilot sterben

Beim Absturz eines Propellerleichtflugzeugs in Südhessen sind zwei Menschen ums Leben gekommen: der 32 Jahre alte Pilot und eine 18-Jährige. Das Leichtflugzeug war am Samstag auf einem Acker bei Bensheim aufgeschlagen. Die Ursache für das Unglück war am Sonntag noch unklar.



Laut der Hessenschau soll die 18-jährige Passagierin die Schwester von zwei YouTube-Stars aus Darmstadt sein. Es handelt sich dabei um die Zwillinge Johannes und Philipp Mickenbecker, die zusammen mit einem Freund den Channel "The Real Life Guys" betreiben. Einer der Brüder soll die Trauer um ihre Schwester gegenüber dem Hessischen Rundfunk bestätigt haben.



Absturzursache ungeklärt

Das Flugzeug schlug in der Nähe der Autobahn 5 auf. "Das Wrack der Maschine ist mittlerweile zur näheren Untersuchung sichergestellt und abtransportiert worden", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen zur Absturzursache könnten noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sicherten Spuren vor Ort.



Ersten Ermittlungen zufolge war das Leichtflugzeug gegen 15 Uhr zu einem Rundflug vom Flugplatz Worms aus gestartet. Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie es völlig zertrümmert am Boden lag. Die Kabine war eingedrückt, der Propeller umgeknickt.



Obduktion der Leichen

Die Staatsanwaltschaft hat jetzt die Obduktion der beiden Toten beantragt. Wie die Behörde am Montag in Darmstadt mitteilte, sollen die Leichen des 32 Jahre alten Piloten und der 18 Jahre alten Passagierin am Dienstag in Frankfurt untersucht werden. Die Ermittler erhoffen sich damit Rückschlüsse auf die Absturzursache. Erste Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung könnten den Angaben zufolge bereits am Nachmittag vorliegen.