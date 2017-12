Flugzeugabsturz bei Ravensburg: Drei Tote - Cessna 510 wohl in Österreich zugelassen

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Baden-Württemberg mit drei Toten haben Wind und Schnee die Bergungsarbeiten in der Nacht zum Freitag erschwert. Die Absturzstelle liegt offenbar in einem schwer zugänglichen Waldgebiet in der Nähe des Waldburger Teilortes Sieberatsreute im Kreis Ravensburg.



Während der Nacht ging der Einsatz trotz der widrigen Witterungsbedingungen zunächst weiter. Am frühen Morgen mussten die Bergungsarbeiten wegen starker Schneefälle dann vorübergehend eingestellt werden. "Die Ermittlungen sind erst einmal ins Stocken geraten", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Über die Absturzstelle habe sich eine dichte Schneedecke gelegt.





Absturzstelle bei Ravensburg schwer zugänglich



Neue Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes gab es zunächst nicht. Auch die Identität der Getöteten war noch nicht abschließend geklärt. Es handele sich aber um drei Männer, sagte ein Polizeisprecher Medienberichten zufolge. Die Polizei wollte diese Angabe in der Nacht allerdings zunächst nicht bestätigen.



Die Cessna 510 ist angeblich in Österreich zugelassen



Die österreichische Polizei bestätigte jedoch gegenüber dem ORF, dass die Cessna 510 in Österreich zugelassen ist. Laut einem Bericht des Luftfahrtportals "Austrian Aviation Net" gehört die Maschine zum Vorarlberger Flugdienst "Sky Taxi Luftfahrt GmbH" aus Bregenz. Angeblich soll der Geschäftsführer von "Sky Taxi" die Maschine selbst geflogen haben. Der Mann soll sich unter den Todesopfern befinden.



Laut Augenzeugen liegt die Absturzstelle abseits von Wohngebieten. Bereits am Abend hatten die Einsatzkräfte den Unglücksort in der Nähe des Waldburger Teilortes Sieberatsreute weiträumig abgesperrt und den Wald für die Suche mit Scheinwerfern ausgeleuchtet.



Cessna war in Frankfurt gestartet



Die Cessna 510 war nach Polizeiangaben auf dem Flugplatz Frankfurt-Egelsbach in Hessen in Richtung Friedrichshafen gestartet, hatte das Ziel aber nie erreicht. Maschinen dieser Art werden häufig als Geschäftsflugzeuge eingesetzt.



Erst im Sommer war in der Region ein Kleinflugzeug abgestürzt. Eine Propellermaschine vom Typ Piper Malibu war im August mit zwei Menschen an Bord in Zürich gestartet und wenig später nahe der Blumeninsel Mainau ins Wasser gestürzt. Der 74 Jahre alte Pilot und seine 75 Jahre alte Partnerin - beide Schweizer Staatsangehörige - starben dabei.