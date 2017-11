Liebesglück in Gefahr





Das ist der neue Trailer zu Fifty Shades of Grey 3



”Befreite Lust” - so heißt der dritte Teil und Höhepunkt der Fifty Shades of Grey-Trilogie.Der Film kommt zwar erst am 08. Februar 2018 in die Kinos, allerdings können sich zahlreiche Fans schon jetzt über den neuen Trailer freuen.Nachdem die ersten beiden Teile der Roman-Verfilmung, ein turbulentes Hin und Her zwischen Anastasia Steele und Christian Grey zeigten, beginnt der dritte Teil zuerst mit einem lang ersehnten Happy End. Christian und Ana befinden sich in ihren Flitterwochen und reisen quer durch Europa.Allerdings wird ihr Liebesglück sehr schnell auf eine harte Probe gestellt. Als sie zurückkehren, müssen sie sich nämlich einigen Dämonen aus der Vergangenheit stellen. So werden die beiden beispielsweise verfolgt, Anas Stiefvater liegt im Koma und die ehemalige Sub von Christian taucht wieder auf.Logisch, dass die eh schon schwierige Beziehung der beiden dadurch immer wieder neu ins Wanken gerät. Ob das gut geht?