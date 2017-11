Filmreife Flucht vor Polizei: Mann schwimmt von Frankreich nach Deutschland

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann in den Rhein gesprungen, um von Frankreich nach Deutschland zu schwimmen. Während ihm ein französischer Polizist in der Dunkelheit nachschwamm, verfolgte ihn ein zweiter Beamter mit einem Kanu, das er am Ufer entdeckt hatte, wie die Polizei mitteilte.Als die Kräfte des Mannes nachließen, fasste ihn ein Beamter und brachte ihn auf deutscher Seite bei Weil am Rhein ans Ufer. Dort wurde der unterkühlte Mann vom Notarzt versorgt und danach in eine Klinik nach Frankreich gebracht.Warum er bei der Polizeikontrolle am Freitagabend die Flucht ergriffen hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.