Feuerwehrmann mit Rekordversuch: In voller Ausrüstung 94.000 Stufen hinauf

Der österreichische Extremsportler und Feuerwehrmann Andreas Michalitz will in voller Montur in 24 Stunden bis zu 94.000 Stufen steigen. Der 49-Jährige startete am Freitag seinen Rekordversuch in einem Einkaufszentrum in Wiener Neustadt. Dort läuft er auf dem oberen Teil einer Rolltreppe. "Ein großes Problem ist die Wärme von 28 Grad", sagte ein Betreuer. Die Montur von Michalitz, der jüngst von einem 165-Kilometer-Lauf durch die Wüste im Oman zurückgekommen sei, wiege rund 23 Kilo, hieß es.



Bereits Rekordhalter

Das Betreuerteam will den Feuerwehrmann auch mit dem Erzählen von Witzen bei Laune halten. In der Nacht sollte ein Fernseher aufgestellt werden, um von der Monotonie des Treppensteigens abzulenken. Michalitz hält bereits einen Rekord im 100-Kilometer-Lauf in voller Montur.