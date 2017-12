Fast jeder Zweite hatte schonmal Streit mit seinen Nachbarn: Das sind die Gründe

Nachbarn kann man sich meist nicht aussuchen. Kein Wunder also, dass es häufig Meinungsverschiedenheiten gibt: Fast die Hälfte der Bundesbürger (46 Prozent) hat oder hatte schon einmal Streit mit den Bewohnern von nebenan.Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Gothaer Versicherung. Die übrigen 54 Prozent der Befragten gaben an, bisher noch keine Auseinandersetzung mit ihren Nachbarn gehabt zu haben.Kommt es zum Streit, dann am häufigsten wegen Lärm (74 Prozent). Aber auch falsch geparkte Autos (53 Prozent) oder missachtete Pflichten wie Schneeschippen sorgen oft für Unmut (52 Prozent). Auf den weiteren Plätzen landen störende Haustiere (48 Prozent), zugestellte Treppenhäuser (40 Prozent), Belästigungen durch Zigaretten-Rauch (39 Prozent) oder zugestellte Gemeinschaftsräume (38 Prozent).Über unfreundliche Nachbarn (27 Prozent) oder störende Besucher (22 Prozent) beschweren sich hingegen vergleichsweise wenige.Für die Untersuchung wurden insgesamt 1003 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Bundesbürger ab 18 Jahren repräsentativ befragt. Die Erhebung wurde vom 6. bis 10. November durchgeführt.