Familienstreit eskaliert: 20-jähriger Sohn ersticht seinen Vater

Wie die Polizei berichtet, eskalierte am Samstagabend um 17 Uhr der Streit zwischen einem 20-Jährigen und seinem 56-jährigen Vater nahe der Offenburger Innenstadt. Die Männer hielten sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf.



Vater wurde handgreiflich, Sohn stach zu

Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden kurz vor der Tat aufgrund interner Familienthemen verbal aneinander, als der Vater plötzlich gegenüber seinem Sohn handgreiflich wurde. In der Folge ging der junge Mann mit einem Messer auf den 56-Jährigen los und verletzte ihn so schwer, dass er noch in der Wohnung starb.

Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte vom Revier in Offenburg konnte der 20-jährige Sohn noch in der Wohnung festgenommen werden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Vaters feststellen. Neben der Sicherung des Tatorts, der kriminaltechnischen Untersuchungen sowie der Vernehmung des 20 Jahre alten Mannes wurde auch ein Rechtsmediziner hinzugezogen.



Verdacht auf Totschlag

Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und wurde beim Amtsgericht Offenburg dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde durch die zuständige Richterin ein Haftbefehl wegen dem Verdacht des Totschlags erlassen und der 20-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.