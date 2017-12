Fahranfänger gerät in Gegenverkehr - sechs Schwerverletzte

Einen Tag vor Heiligabend ist es im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sechs Menschen schwer verletzt wurden. Ein 18-jähriger Fahranfänger kam am Samstagnachmittag nahe Dietramszell mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf fuhr ein drittes Auto in die Unfallstelle. Alle Fahrer und Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften nach Polizeiangaben ein Bild der Verwüstung. Die Fahrzeugwracks verteilten sich auf eine Strecke von 200 Metern. Durch den starken Aufprall wurde der Motorblock aus einem der Fahrzeuge gerissen und mehrere Meter weit geschleudert. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 35 000 Euro. 75 Rettungskräfte und vier Hubschrauber waren im Einsatz.