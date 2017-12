Fahndung: Jugendlicher prügelt auf Fahrgast ein - nach Bitte ruhiger zu sein

Die Polizei Köln fahndet nach einem 16-jährigen Jugendlichen:





Ins Gesicht und gegen die Brust



Der Jugendliche soll am Montag (2. Oktober 2017) in einem Kölner Linienbus einen 52-Jährigen geschlagen und getreten haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:40 Uhr im Stadtteil Marienburg.Mehrere Jugendliche waren an der Bonner Straße in den Linienbus Richtung "Meschenich" (Linie 132) eingestiegen. Eine 67-jährige Zeugin schildert die Szene: "Die haben sich in die letzte Reihe gesetzt, waren sehr laut und haben sich einfach ungebührlich verhalten". Die Frau bat die Jugendliche ruhiger zu sein - vergeblich. Als das 52-jährige Opfer die Jugendlichen ebenfalls um Ruhe bat, folgten Szenen wüster Beleidigungen.Der 16-jährige, nach dem gefahndet wird stand laut Polizei an der Haltestelle "Arnoldshöhe" auf, ging auf das Opfer zu und trat ihm unvermittelt gegen ins Gesicht und gegen die Brust. Als die Türen des Busses an der nächsten Haltestelle öffneten, schlug er nochmals auf den bereits verletzten Mann ein. Daraufhin flüchtete er mit den anderen Jugendlichen in Richtung einer Grünfläche.