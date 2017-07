Facebook Messenger - bald erscheint Werbung im Nachrichtendienst

Wie das Unternehmen mitteilt, soll Werbung im Facebook Messenger in Zukunft allen Nutzern weltweit angezeigt werden. In Thailand und Australien hatte das Soziale Netzwerk getestet, wie dies funktioniert und angenommen wird. Die Ergebnisse scheinen zu überzeugen.



Nutzer bekommen die Werbung aber nicht in einzelnen Chats angezeigt, sondern in der Übersicht des Nachrichtendienstes. Dort, wo sich bereits Hinweise auf Geburtstage und beliebte Bots tummeln, wird bald noch einiges an Platz für anzeigen gebraucht werden.



Beim Klick auf die Anzeige wird man als Nutzer dann entweder auf eine URL im Browser geleitet oder es öffnet sich ein Chat, um mit einem Unternehmen direkt in Kontakt zu treten.