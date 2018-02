Mutter sucht bei Facebook Betreuung für ihre Kinder - um Urlaub zu machen

Polizeieinsatz in Baden-Württemberg: Einen offenbar dringenden Urlaubswunsch verspürte die 35-jährige Mutter zweier Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren, als sie am Samstagabend bei Facebook öffentlich eine Betreuung für ihre Kinder suchte.



Laut Polizei wollte die Mutter zwei Wochen Urlaub machen. Stattdessen bekam die Frau aus Esslingen bei Stuttgart Besuch von Polizei.



Eine Facebook-Nutzerin meldete den Fall



Eine aufmerksame Facebook-Nutzerin meldete den ominösen Fall bei der Polizei in Esslingen, die unmittelbar Kontakt zu der jungen Mutter aufnahm. Als die Polizei die Frau antraf, konnten auch die Kinder friedlich schlafend angetroffen werden.



Die gestresste Mutter konnte durch die Beamten im wahrsten Sinne des Wortes wach gerüttelt werden und löschte den Facebook-Eintrag sofort. "Sie wurde davon überzeugt, dass eine Überlassung ihrer Kinder an fremde Menschen keine gute Idee zu sein schien", teilte die Polizei am Sonntag mit.



Bedenklich sei, dass sich die Mutter offenbar nicht über die Reichweite im Klaren gewesen sei, die eine Veröffentlichung bei Facebook habe, sagte ein Sprecher.