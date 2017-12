Erneute Schlappe für die Gema: Klage gegen YouTube abgewiesen

Auf einem Smartphone ist am 27.01.2016 in München (Bayern) der Hinweis des Video-Portals YouTube zu sehen, nach dem ein Video wegen fehlender Musikrechte der GEMA in Deutschland nicht gezeigt werden darf. Am 28.01.2016 beginnt in München ein Berufungsverfahren im Rechtsstreit zwischen YouTube und der GEMA über das Zeigen von Musikvideos. Foto: Sven Hoppe/dpa