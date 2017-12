Er lauerte schon im Treppenhaus: Nachbar sticht auf Vater und Sohn ein - beide in Lebensgefahr!

Ein 51 Jahre alter Mann und sein 17 Jahre alter Sohn sind am zweiten Weihnachtsfeiertag von ihrem Nachbarn mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei vermutet als Motiv für die Tat in Pfaffenhofen a. d. Ilm schon länger schwelende Nachbarschaftsstreitigkeiten.Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war der Vater mit seinen 17 und 12 Jahre alten Söhnen von einem Ausflug zurückgekehrt, als er im Treppenhaus auf seinen 55 Jahre alten Nachbarn traf. Den Ermittlungen zufolge attackierte dieser den 51-Jährigen mit einem Messer und verletzte auch den älteren Sohn lebensgefährlich. Der Zwölfjährige konnte sich in die Wohnung retten und blieb unverletzt.Die alarmierte Polizei nahm den Tatverdächtigen in seiner Wohnung fest und fand auch die mutmaßliche Tatwaffe - ein Küchenmesser. Er gab an, im Zuge der Auseinandersetzung auch verletzt worden zu sein und kam ins Krankenhaus. Der Mann konnte zunächst nicht vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl.