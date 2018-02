1 / 1

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am 22.02.2018 darüber, ob Fahrverbote für Dieselautos in Städten rechtlich zulässig sind. In Hamburg könnten die Stresemannstraße und die Max-Brauer-Allee betroffen sein. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa