Entlaufene Wölfe: Initiative möchte Suche nach den Tieren stören

"Der Waldluchs" nennt sich eine Initiative, die unter anderem auf Facebook darüber aufruft, die Suche nach den entlaufenen Wölfen im Bayrischen Wald zu erschweren. Der ehemalige Waldführer Jan Turner hatte sich auf Nachfrage zum Aufruf bekannt.





Zu was wird genau aufgerufen?



Wie der Bayrische Rundfunk berichtet, ruft die Initiative "der Waldluchs" dazu auf, in den Bayrischen Wald zu kommen, um dort spazieren zu gehen, zu joggen oder biken. Wer einen Jäger bemerkt, solle dann laut Lieder singen, rufen oder andere Geräusche von sich geben. Dies würde die Tiere verscheuchen und die Suche nach ihnen weiter erschweren.





Will die Nationalparkverwaltung die Wölfe wirklich lebend einfangen?



Bereits nach dem Abschuss des ersten Gehegewolfes trat Jan Turner von seinem Ehrenamt als Waldführer zurück. Zur jetzigen Jagdstör-Initiative sagte er dem BR, er vertraue der Nationalparkverwaltung nicht. Turner glaubt nicht, dass die restlichen drei Gehegewölfe tatsächlich lebend eingefangen werden sollen, sondern dass auch sie erschossen werden.





Die Nationalparkverwaltung weist den Vorwurf von sich



Andere Stellen folgen der Kritik von Jan Turner nicht. Darunter zum Beispiel der Verein "Pro Nationalpark", der sich hinter die Nationalparkverwaltung stellt. Dort hofft man, die Wölfe können lebend eingefangen werden. Jedoch weder Parkverwaltung, noch Vertreter der Jägerschaft schließen das Erschießen der Wölfe nicht aus, wenn sie zur Gefahr für Menschen oder Nutztiere werden.





Das sagen Nationalparkverwaltung und Jäger

Nationalparkleiter Franz Leibl hatte am Sonntag nochmals betont, man setze alles daran, die drei Gehegewölfe möglichst lebend wieder einzufangen. Aber man müsse alle Situationen bedenken und alle Mittel, auch "die letzte Option dann ins Auge fassen". Auch Max König von der Kreisjägerschaft Grafenau hat bei einer Veranstaltung im Jagdmuseum auf Schloss Wolfenstein gesagt:



"Je weiter er Richtung Donau kommt, glaub ich wird es schon problematisch, weil natürlich die Besiedlungsdichte wesentlich höher ist als hier im Parkgebiet. Ich denke, da wird es schon Konfrontationen geben. Da braucht man dann schnelle Entscheidungen mit einer eventuellen Entnahme des Wolfes."



Möglicherweise wurde ein Schaf schon von einem Gehegewolf gerissen

Nach dem Fund eines toten Schafes in Lohberg (Landkreis Cham) soll eine DNA-Probe klären, ob das Tier möglicherweise von einem der entlaufenen Wölfe gerissen wurde. Das Ergebnis soll in etwa zwei Wochen vorliegen, sagte am Montag eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt in Augsburg.