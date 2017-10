Entführt und missbraucht: Festnahme im Mordfall Johanna Bohnacker in Ranstadt

Ein 41-Jähriger ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Friedrichsdorf in Hessen festgenommen worden. Er steht im Verdacht, vor 18 Jahren die damals achtjährige Johanna Bohnacker aus Ranstadt im Wetteraukreis entführt, missbraucht und dann ermordet zu haben. Der mutmaßliche Täter hat die Tat größtenteils gestanden.



Gegen den Mann erging durch den Ermittlungsrichter am Amtsgericht Gießen Haftbefehl wegen schwerer sexueller Nötigung. Er soll Johanna am 2,. September 1999 im Bereich eines Radweges in Ranstadt-Bobenhausen in sein Fahrzeug - einen VW Jetta - gezerrt und sich anschließend an ihr vergangen haben. Schließlich soll er sie getötet und ein einem Waldstück in der Gemarkung Alsfeld-Lingelbach abgelegt haben. Dort wurden ihre sterblichen Überreste im Jahr 2000 gefunden.