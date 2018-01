Ensdorf: Mann (71) stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr evakuiert

Tödlicher Brand in Ensdorf/Bous: Am Abend des Donnerstags (11. Januar 2018) hat ein Mehrfamilienhaus in Ensdorf, (Landkreis Saarlouis, Saarland) gebrannt. Dabei wurde ein 71-Jähriger tödlich verletzt. Eine weitere 32-Jährige wurde leicht verletzt, sie atmete giftige Gase ein.



Wie die Polizei berichtet konnten die drei übrigen Bewohner des Hauses durch die Feuerwehr evakuiert werden.

Derzeit ist die Brandursache noch ungeklärt. Das Landespolizeipräsidium hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter 0681/962-2135 entgegen genommen.