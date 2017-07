Eklat bei Maischberger: Bosbach verlässt Talk nach Streit wegen G20-Krawallen

Eklat bei "Maischberger": Im Streit mit der Linksaktivistin Jutta Ditfurth hat der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach die ARD-Talksendung am Mittwochabend vorzeitig verlassen. "Frau Ditfurth ist persönlich, vom Verhalten, und von ihrer - in Anführungszeichen - Argumentation unerträglich", sagte der Bundestagsabgeordnete, bevor er aufstand und die Talkrunde verließ, in der über die schweren Krawalle beim G20-Gipfel in Hamburg diskutiert wurde.



Bosbach hatte Ditfurth unter anderem vorgeworfen, die Krawalle zu verharmlosen und den ebenfalls in der Talkrunde sitzenden Hamburger Hauptkommissar Joachim Lenders mehrfach "in geradezu unverschämter Weise angegangen" zu haben. Ditfurth hatte unter anderem gesagt, in Hamburg seien Menschen in ihren Grundrechten verletzt und nicht-vermummte Journalisten verprügelt worden, weil anderswo "einige Leute schwarz gekleidet" waren.



Die Moderatorin Sandra Maischberger sprach im Anschluss von einer "Niederlage". Es tue ihr weh, wenn es nicht gelinge, ihre Gäste im Dialog zu halten, erklärte sie in einer bei Facebook nach der Sendung veröffentlichten Stellungnahme.



Mehrfach hatte Maischberger mit den Worten "Bleiben Sie bitte bei mir" versucht, den konservativen CDU-Innenpolitiker zum Bleiben zu bewegen. Bosbach sagte "Focus online" nach der Sendung: "Es wäre vielleicht besser gewesen, noch früher zu gehen. Die permanente Mischung aus Dazwischenquatschen und Grimassenschneiden von Frau Ditfurth war eine echte Zumutung."



Ditfurth weigert sich zu gehen

Während Bosbach seinen vorzeitigen Abgang in der Sendung begründete, fragte die ehemalige Grünen-Politikerin Ditfurth: "Wie kann ein erwachsener Mann so mimosenhaft sein?" Nachdem der CDU-Politiker knapp 15 Minuten vor Ende der Talkshow gegangen war, bat Maischberger Ditfurth vergeblich, die Sendung ebenfalls zu verlassen. "Dann haben wir wieder eine Parität", sagte sie zur Begründung. Ditfurth lehnte das jedoch entschieden ab. "Ich habe mit Herrn Bosbach nichts zu tun", sagte sie.



Ditfurth sitzt für die Wählervereinigung ÖkoLinX-Antirassistische Liste im Frankfurter Stadtparlament. Sie versteht sich nach wie vor als antiautoritäre Linke und ist in verschiedenen Bündnissen aktiv. Ditfurth schreibt zudem politische Kommentare, hält Vorträge und macht Radiosendungen sowie multimediale Vorträge für Theaterbühnen



Maischberger erklärte im Nachgang: "Ich bedaure sehr, dass Wolfgang Bosbach unsere Runde vorzeitig verlassen hat. Mein Versuch, ihn zum Bleiben zu bewegen, schlug leider fehl. Das ist immer eine Niederlage in einer Sendung, deren Aufgabe es ist, Menschen ins Gespräch zu bringen - gerade, wenn sie noch so unterschiedliche Meinungen haben." epd/dpa