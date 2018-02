Eklat auf der "art Karlsruhe": Nackter Erdogan mit Banane im Hintern sorgt für Empörung

Galerist hängt Bild von Thomas Baumgärtel ab





Türkischer Journalist hatte sich über das Bild beschwert



Habe mich gerade von meiner Karlsruher Galerie getrennt, nachdem ich heute über Twitter erfahren musste, dass er - ohne es mit mir abzusprechen - mein Werk ‚Türkischer Diktator’ @artKARLSRUHE abgehängt hat #artKARLSRUHE #Meinungsfreiheit #Erdogan — Thomas Baumgärtel (@bananensprayer) 22. Februar 2018

Alles Banane? Satire und Politiker vertragen sich nicht immer, schon gar nicht Satire und türkische Politiker. Jüngstes Beispiel: Ein Bild des Künstlers Baumgärtel, das Erdogan mit Banane im Gesäß zeigt. Es sorgte für Empörung auf einer Kunstmesse - und erste Konsequenzen.Eine despektierliche Erdogan-Karikatur hat auf der Kunstmesse "art Karlsruhe" für Wirbel gesorgt. Wie die Messe am Freitag bestätigte, hängte ein Galerist das Bild "Türkischer Diktator" von Thomas Baumgärtel nach lautstarken Protesten an seinem Stand am Vortag ab. Der Künstler trennte sich daraufhin von seinem Karlsruher Galeristen, teilte Baumgärtel auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das Bild zeigt den gebückten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit nacktem Gesäß, in dem eine Banane steckt. Es ist Teil der " Despotenserie - Trump, Kim und Erdogan ".Nach Angaben des Galeristen Michael Oess ist das Bild inzwischen für 5900 Euro verkauft. Mit der Aufregung um das Werk habe der Verkauf nichts zu tun gehabt. Der als "Bananensprayer" bekannte Künstler hat schon mehrfach Ärger mit seinen politischen Bananen-Bildern bekommen. Baumgärtel selbst war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.Oess sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein türkischer Journalist habe sich am Donnerstagnachmittag wegen des Bildes beschwert. Der Mann filmte demnach mit seinem Handy und berichtete per Livestream. Zwei Frauen hätten von "Schändung" der türkischen Fahne gesprochen, die im Hintergrund des umstrittenen Werkes angedeutet ist. "Es gab einen Auflauf am Stand. Das war richtig inszeniert", ist Oess überzeugt. Und: "Das waren Agenten." Zur Sicherheit habe er das Bild dann abgehängt. "Damit es keinen Ärger gibt - ich habe auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Besuchern."Die türkische Zeitung "Daily Sabah" hatte am Donnerstag von dem "sogenannten "Kunstwerk"" berichtet, das "für viele Türken eher als rassistisch-vulgärer Angriff auf den türkischen Präsidenten erscheint".Eine Sprecherin der Messe betonte: "Wir können keinem Galeristen vorschreiben, was er hängt. Es herrscht Freiheit der Kunst." Ein Besuch des türkischen Generalkonsuls am Freitag auf der Kunstmesse habe damit nichts zu tun gehabt. "Es war ein normaler Antrittsbesuch."Ärger gibt es immer mal wieder mit Baumgärtel-Werken: Im Oktober 2016 hatte das Erdogan-Bild mit Banane mit anderem Hintergrund im Kunstverein Langenfeld für Aufregung gesorgt. Eine Ausstellung damit wurde vorzeitig beendet. Vor einem Jahr hatte Twitter die Verbreitung eines Bildes mit US-Präsident Donald Trump in einer Werbekampagne bei dem Kurznachrichtendienst untersagt. Auf dem Bild wird Trump einem Affen ähnlich mit einer Banane im Mund dargestellt.