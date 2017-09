Einen Tag nach ihrer Wahl: "Miss Turkey 2017" verliert Titel wegen kritischem Tweet

"Ich blute für unsere Märtyrer"



Esen hatte eine Textnachricht zum Putschversuch in der Türkei getwittert. Das Organisationskomitee teilte mit, der umstrittene Tweet sei inakzeptabel und unvereinbar mit dem Ziel, für das Image der Türkei in der Welt zu werben.Nach Angaben der Zeitung "Sözcü" hatte Esen zum Jahrestag des Putschversuches geschrieben: " Ich habe diesen Morgen meine Periode bekommen, um den Märtyrertag am 15. Juli zu feiern. Ich feiere den Tag, indem ich für unsere Märtyrer blute. Die Organisatoren teilten am Freitag mit, man sei nach eingehender Überprüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Twitter-Nachricht tatsächlich von der 18-jährigen Esen stamme. Die bei dem Wettbewerb Zweitplatzierte Asli Sümen habe den "Miss Turkey"-Titel nun zugesprochen bekommen.Bei dem Putschversuch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am 15. Juli 2016 waren nach offiziellen Angaben rund 250 Menschen in der Türkei getötet worden.