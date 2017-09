Ehe für Alle und vieles mehr - das ändert sich ab dem 1.Oktober

Bessere Versorgung nach Krankenhausaufenthalt





Gezieltere Bekämpfung von Hasskriminalität in sozialen Netzwerken





Ehe für Alle





Strengere Regelungen zur Benutzung von Drohnen





Mehr Schutz für Kinder bei freiheheitsentziehenden Maßnahmen in Kliniken und Heimen





Wegfall der EU-Quoten für Zuckerproduktion



Ab dem 1. Oktober 2017 gelten wieder neue Beschlüsse und Änderungen. Neben der "Ehe für Alle" und der effektiveren Bekämpfung von strafbaren Inhalten im Internet, treten auch weitere Beschlüsse, etwa zur Nutzung von Drohnen, in Kraft.Eine neue Regelung tritt zum Monatsanfang in Kraft, die garantiert, dass Krankenhäuser ihren Patienten bis zu sieben Tage nach der Entlassung Medikamente, Heilmittel, Hilfsmittel und häusliche Krankenpflege verordnen sowie Arbeitsunfähigkeit bescheinigen können. Dieser neue Beschluss erleichtert den Übergang der ärztlichen Versorgung von Krankenhaus zu behandelndem Arzt.Zum 1.Oktober tritt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Betreiber sozialer Netzwerke sind dazu verpflichtet, ein leicht erreichbares Verfahren zur Beschwerde über strafbare Inhalte einzurichten. Des Weiteren müssen sie strafbare Inhalte umgehend löschen, ansonsten droht ihnen eine Geldbuße von bis zu 50 Millionen Euro.Ab Sonntag können nun auch gleichgeschlechtliche Paare die Ehe eingehen. Bisher konnten sie sich nur als Lebenspartner eintragen lassen.Nach mehrfacher Vertagung der Beratung über die Vorlage des Gesetzentwurfes zur Öffnung der Ehe stimmten am 30.Juli 393 von 623 Abgeordneten bei namentlicher Abstimmung und unter Aufhebung des Fraktionszwangs für die Öffnung der Ehe. Zum ersten des Monats wird die "Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten" durch weitere Regelungen erweitert. Es müssen Drohnen und Modellflugzeuge, die über 250 Gramm schwer sind, mit einer feuerfesten Plakette mit Name und Anschrift des Eigentümers versehen sein.Außerdem erfordert der Betrieb von Drohnen und Modellflugzeugen mit einem Gewicht von über 2 Kilogramm einen Kenntnisnachweis durch entweder eine gültige Pilotenlizenz oder eine Prüfung durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte Stelle oder eine Bescheinigung nach Einweisung durch einen Luftsportverein.Für das Einsetzen freiheitsentziehender Maßnahmen bei Kindern ist in Zukunft eine Genehmigung des Familiengerichts erforderlich. Eltern, die sich als letzten Schritt dazu entscheiden, solche Maßnahmen zum Schutz des Kindes vor Selbstgefährdung oder zum Schutz von Dritten einzuleiten, werden ab dem 1.Oktober richterlich mit ihrer Entscheidung unterstützt. Somit wird ein unabhängiger Richter die Einwilligung der Eltern in eine freiheitsentziehende Maßnahme überprüfen.Ab 1.Oktober fallen die EU-Quoten für Zucker und Isoglucose, die Mindestpreise für Quotenrüben, wie auch die Produktionsabgabe für Zucker, die auf die zugeteilten Quoten der Zuckerhersteller erhoben wird, weg.Die marktwirtschaftliche Orientierung des Zuckersektors wird somit gestärkt.