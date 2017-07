Dritter Nationalpark in Bayern: Rhön und Donauauen vorne

von DPA

Voraussichtlich am kommenden Dienstag (18. Juli) will das Kabinett entscheiden, wie das Auswahlverfahren weitergehen soll. Inzwischen zeichnet sich dies immer deutlicher ab: Nach Angaben aus CSU-Kreisen dürften die Rhön und die Donauauen in die engere Wahl kommen. Voraussichtlich sollten diese beiden Gebiete weiter geprüft werden, endgültig könnte dann im Herbst entschieden werden, hieß es. Der Spessart und der Frankenwald wären demnach tendenziell aus dem Rennen.



Die Vorbehalte gegen einen Nationalpark sind allerdings vielerorts groß. So gibt es auch in der Rhön Widerstände, an denen eine grenzübergreifende Lösung mit Hessen scheitern könnte. Ähnlich sieht es bei den Donauauen aus: Hier wird nach Angaben aus CSU-Kreisen nun auch eine "kleine Lösung" mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen geprüft, weil die Widerstände im Landkreis Kelheim massiv seien. Voraussichtlich am Dienstag soll nun erste Klarheit herrschen.