Dreist: Autofahrer fährt bei Bombenentschärfung über Seil am Zünder

Ermittlungen dauern an



Bei der Entschärfung eines Blindgängers ist in der Ruhrgebietsstadt Datteln ein dreister Autofahrer über das Seil gefahren, mit dem der Zünder aus der Weltkriegsbombe gezogen wird. "Der Mann hat das Seil wenige Augenblicke nach der Entschärfung überfahren", sagte am Mittwoch ein Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg. "Entschärfer und Autofahrer hätten in die Luft fliegen können."Der Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen eine Absperrung umkurvt, war dann über das Zugseil gefahren und hatte das Sperrgebiet wieder verlassen, indem er erneut eine Absperrung umfuhr. Die Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Recklinghausen dauern an.Schon unmittelbar vor der Entschärfung am Dienstagabend hatte es einen Zwischenfall gegeben. Als die Polizei eine Mutter und ihren volljährigen Sohn nicht zu ihrem Wohnhaus durchlassen wollte, hätten die beiden Anwohner die Beamten beleidigt und außerdem mit Fäusten angegriffen. Beide Polizisten wurden dabei leicht verletzt.Bei der 48 Jahre alten Frau wurde ein Alkoholtest angeordnet. Der 22 Jahre alte Sohn wurde nach Angaben der Polizei positiv auf Drogen getestet. Beide Anwohner mussten die Nacht in Gewahrsam verbringen.