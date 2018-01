Dr. Oetker kontert Hass-Tweet: Twitter lacht über Beleidigung der Schokopizza

Dr. Oetker kontert Hass-Tweet gegen Schokopizza:



"Gierig gewesen und in den Finger gebissen?



Ein User beschwert sich im sozialen Netzwerk "Twitter" über die Schokopizza des Lebensmittelherstellers "Dr. Oetker". Die Pizza schmecke nach "Hurensohn". Der User "Komm ins Café" motzte was das Zeug hielt auf Twitter über die Schokopizza.Oftmals werden solche Tweets im Internet ignoriert. Doch nicht dieses Mal: Ein Mitarbeiter aus der Marketing-Abteilung des Pizza-Herstellers nahm sich der Sache an - und schlug zurück.Die Follower-Zahlen des Konzerns schnellen derweil bei Twitter in die Höhe. Die Reaktion trifft den Nerv der Menschen im Netz. Prominentestes Beispiel ist Moderatorin Dunja Hayali, die sich ebenfalls über die Angelegenheit lustig macht.