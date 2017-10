Doppelmord an lesbischem Paar in Augsburg: Nachbar steht vor Gericht

Nach dem Raubmord an zwei Frauen aus dem Landkreis Augsburg im vergangenen Dezember muss sich der Nachbar der Opfer ab heute vor Gericht verantworten. Da der angeklagte 31-Jährige bislang zu den Vorwürfen schweigt, steht der Strafkammer des Augsburger Landgerichts voraussichtlich ein aufwendiger Indizienprozess bevor. Die Richter haben 16 Verhandlungstage bis zum 6. Dezember eingeplant.Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, aus Habgier die 49 und 50 Jahre alten Frauen umgebracht zu haben, um deren Bankkonten plündern zu können. Der 31 Jahre alte Deutsche sei mit mehr als 130.000 Euro verschuldet gewesen.Laut der Anklageschrift lebte der 31-Jährige im Augsburger Vorort Gersthofen noch im Haus seiner Eltern. Die Mutter des Mannes sei mit den beiden vermögenden Frauen befreundet gewesen und habe auch einen Schlüssel zu deren Wohnung gehabt, um bei Reisen der Frauen deren Katze zu versorgen.Mit diesem Schlüssel soll der 31-Jährige am 9. Dezember 2016 in das Nachbarhaus gegangen sein, bewaffnet mit zwei Küchenmessern. Der Mann soll zunächst die 50-Jährige attackiert und mit heftigen Schlägen ins Gesicht gezwungen haben, die Geheimnummer ihrer zwei Bankkarten zu verraten. Mit etlichen bis zu 25 Zentimeter tiefen Stichen soll der Mann dann die beiden Frauen getötet haben.In den Folgetagen soll der Mann an Geldautomaten im Raum Augsburg und in Prag mehr als 5000 Euro vom Konto der 50-Jährigen abgehoben haben. Die Leichen soll der Mann etwa zweieinhalb Kilometer entfernt vom Tatort am Ufer des Flusses Schmutter vergraben haben. Dort wurden die Toten knapp zwei Wochen nach dem Verbrechen entdeckt.