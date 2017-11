Dieser Dackel macht immer wieder denselben Fehler

Ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Weilheim hält am 26.08.2017 in Weilheim (Bayern) einen Dackel in den Händen, der sich in einen Dachsbau verirrt hatte. Die Rettung des Dackels ist bereits der dritte Einsatz der Feuerwehr mit demselben Hund. Der Dackel hatte sich zuvor schon zwei Mal in denselben Dachsbau verirrt. Foto: Stefan Herbst/Freiwillige Feuerwehr Weilheim/dpa