Meistgesehenes Video: "Gangnam Style" auf YouTube überholt

von DPA

Viereinhalb Jahre hat es gedauert bis YouTube ein neues meistgesehenes Video hat. In dieser langen Zeit war der Mega-Hit "Gangnam Style" von Psy der Dauerbrenner auf der Videoplattform. 2012 ist das Musikvideo erschienen und ging damals sofort durch die Decke. Jetzt wurde der König auf YouTube vom Thron gestürzt.



"Gangnam Style" landete viralen Hit

Am 15. Juli 2012 - fast genau vor fünf Jahren - wurde "Gangnam Style" hochgeladen. Mittlerweile kann es über 2,896 Milliarden Aufrufe verzeichnen. Damit war das Video lange ein Dauerbrenner, eigene Videos mit dem skurrilen Tanz wurden gedreht und auf keiner Party durfte der lustige Song fehlen. Rapper Psy landete einen viralen Hit.



Schon im September 2012 wurde "Gangnam Style" zum beliebtesten Video in der Geschichte von YouTube und war das erste, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte. Zuvor löste es "Baby" von Justin Bieber als meistgesehenes Video ab.







Seither konnte kein Video auf YouTube mehr Klicks und Likes sammeln. Doch jetzt ist Psy überholt worden.



Der neue Spitzenreiter

Das aktuell meist angesehenste Video der Plattform ist erneut ein Musikvideo: Wiz Khalifa und Charlie Puth mit "See You Again". Das Lied ist der Soundtrack zum Film "Fast & Furious 7" und dient als Tribut an Paul Walker, der vor Drehschluss bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Im berührenden Songtext geht es darum, dass man sich im Himmel wieder sieht und dem Verstorbenen alles erzählt, was passiert ist, seitdem er gegangen ist.



"See You Again" wurde am 6. April 2015 veröffentlicht. Es war im Vergleich zum Überraschungshit "Gangnam Style" bis zum Dienstagnachmittag etwa 100.000 Mal öfter abgespielt worden. Mittlerweile hat der Song schon über 2,9 Milliarden Klicks.







Fans kämpfen um Klicks

In den Kommentaren beider Videos streiten sich die Fans weiterhin um den ersten Platz. Anhänger des "Gangnam Style" Videos schreiben, dass sie das Lied immer wieder abspielen, weil es wieder den vordersten Platz belegen soll. Fans von "See You Again" kommentieren wiederum, dass sie sichergehen wollen, dass der Song auf dem ersten Platz bleibt.



dpa/ Annika Seidel