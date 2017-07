Die Bachelorette: Jessica schickt einen Mann vorzeitig nach Hause

Jessica zeigt sich im Brautkleid







Ein Mann muss früher gehen



"Es wird keine Einzeldates mehr geben", kündigt Jessica Paszka zu Beginn der sechsten Woche ihrer TV-Show an. Ein offensichtlicher Schock für die Kandidaten der "Bachelorette 2017", denn die haben sich auf romantische Zweisamkeit mit der Junggesellin gefreut.Schon mit zwei Männern, Johannes und David, ist Jessica auf Tuchfühlung gegangen. Die anderen übrig gebliebenen Kandidaten wünschen sich das natürlich auch. Mit Sebastian, Domenico und Niklas sind die Männer noch zu fünft im Rennen auf die Bachelorette. Da die Zeit immer knapper wird, fahren die Anwärter die Ellenbogen aus und versuchen alles, um Jessica für sich zu gewinnen.Bei einem Gruppendate auf einem Jahrmarkt mit Riesenrad, Feuerspucker und Zuckerwatte ergreift David die Initiative und schnappt sich Jessica, damit er mit ihr alleine sein kann. David verrät ihr dabei ein Geheimnis. Doch David ist Niklas ein Dorn im Auge: "Ich will sie halt nicht teilen". Das ist auch der Bachelorette selbst schon aufgefallen, skeptisch gibt sie ihm zu bedenken: "Du hast immer so eine aggressive Art mich anzugucken". Ist das für Jessica zu viel des Guten?Auch bei einer gestellten Hochzeit müssen sich die Männer Jessica im Brautkleid teilen. Die Bachelorette möchte testen, wer ihren Geschmack kennt und lässt die Männer das Hochzeitskleid aussuchen. Für die Bachelorette geht dabei ein Kindheitstraum in Erfüllung. David hat dazu eine andere starke Meinung: "Ich hab geheiratet - mit fünf Mann. Natürlich war's scheiße".Beim gemeinsamen Hochzeitsessen hat Jessica eine Hiobsbotschaft für ihre Kandidaten: Vor den Homedates muss einer der Männer die Show frühzeitig verlassen. Nur vier Männer wird sie zu Hause in Deutschland bei deren Eltern besuchen. Für wen der Kampf um die Bachelorette hier endet und wer Jessica seiner Familie vorstellen darf, erfahren wir heute Abend.Die zwei fränkischen Anwärter haben die TV-Show bereits verlassen. Zuerst Manuel aus Würzburg , vergangene Woche dann auch Arnold aus Hohenroth . Wie weit gehen die verbliebenden Männer im Kampf um eine Frau? Und für wen wird sich Jessica entscheiden? Das alles gibt es heute um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.