Die Bachelorette: Darum bekam Favorit Sebastian einen Korb von Jessica

Sebastian konnte in Spanien noch überzeugen







Probleme beim Homedate



Eine Woche kurz vor dem großen Finale - und dann ist der Traum geplatzt. So erging es gestern Sebastian bei der Bachelorette 2017 auf RTL. Zur sechsten Folge der TV-Show mit Jessica Paszka zählte der eigentlich zu den klaren Favoriten der Junggesellin, viele hatten ihn schon als Sieger gesehen. Doch nach den Homedates bekam Sebastian in der Nacht der Rosen einen klaren Korb von Jessica. Was ist passiert?Zunächst begann die Woche mit einem Gruppendate auf dem Jahrmarkt. Auf dem Riesenrad konnte Sebastian trotz seiner Höhenangst ein paar ruhige Augenblicke zu zweit mit Jessica verbringen. Das Gespräch verlief entspannt, sie hielten währenddessen Händchen. Doch Jessica kritisierte an Sebastian, dass er zu wenig von sich preisgibt und oft zögert.Anschließend gab es eine gespielte Traumhochzeit mit den fünf übrig gebliebenen Männern. Jeder durfte Geschmack beweisen und Jessicas Brautkleid aussuchen. Sebastian wählte für sie ein schlichtes Kleid, weil er Jessicas Geschmack so einschätzte. Und damit lag er richtig: Sebastians Kleid gefiel der Bachelorette, sie entschied sich dafür, seines zu tragen. Ein Foto-Shooting als Brautpaar wartete als Preis auf Sebastian.Dann wurde aus den fünf Männern nur noch vier: Domenico musste vorzeitig nach Hause fahren. Für Sebastian, Johannes, David und Niklas ging es auch zurück nach Deutschland, aber die konnten sich auf die Homedates mit Jessica freuen. Bislang lief mit Sebastian alles gut, Schwierigkeiten gab es wohl erst beim Date in der Heimat.Als erstes ist Jessica mit Johannes und dessen Familie Segeln gegangen, mit seinen Eltern verstand sie sich sehr gut. Danach wurde auf dem Boot gekuschelt und geknutscht. Als nächstes ging es zu Sebastians Homedate, bei dem Jessica zu Beginn noch optimistisch war: "Zwischen uns passt die Chemie einfach." Doch dann die Überraschung - das Date ist auf einem Basketballplatz, damit Jessica Sebastians besten Freund kennenlernt. Mit Kleid und hohen Schuhen war sie dafür aber nicht passend angezogen.Sebastian konnte zudem nicht über seinen Schatten springen, es kam zu keinen Annäherungen an Jessica. Anschließend lernte Jessica Sebastians Mutter kennen, mit der sich die Bachelorette gut verstand. Aber bei der anschließenden Zeit unter vier Augen kam es zu keinen Zärtlichkeiten oder Küssen. Sebastians Schüchternheit stand ihm einfach im Weg. "Das ist natürlich schwierig", kommentierte Jessica.Es folgten weitere Homedates bei Niklas und David, die beide sehr gut verliefen. Mit beiden kam es zu Berührungen, bei David auch wieder zu Küssen. Dann stand die vorletzte Nacht der Rosen an, bei der Sebastian leer ausging. Die Bachelorette gab ihm keine Rose - Sebastian war wohl einfach zu schüchtern und hat seine Chancen nicht genutzt, obwohl die beiden so gut harmonierten. "Er hat sich einfach unglaublich schwer damit getan, mir seine Gefühle zu zeigen", erklärte Jessica ihre Entscheidung. Es hätte ein kleines Stück gefehlt. Sebastian versuchte, gefasst zu reagieren und musste die Zurückweisung schweren Herzens hinnehmen. Auch bei den anderen Männern war die Verwunderung über die Entscheidung groß, alle hatten ihn als Favoriten gesehen.Mittlerweile geht es Sebastian mit der Entscheidung gut, auf Facebook postete er:Damit stehen Jessicas drei Finalisten fest: Niklas, David und Johannes. Mit ihnen wird sie nächste Woche Dreamdates verbringen, ehe sie sich dann in der letzten Nacht der Rosen für ihren Auserwählten entscheiden muss. Wer das sein wird, sehen wir nächste Woche um 20.15 Uhr auf RTL.