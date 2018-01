Zwei schwere Unfälle auf A38: Ein Toter und mehrere Verletzte

Am Mittwoch hatten sich zwei schwere Unfälle auf der A38 bei Nordhausen ereignet, bei denen mindestens ein Mensch starb. Beide Male waren Lkw in die Unfälle verwickelt.



Porsche rutscht unter Lkw und brennt aus

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Porsche auf der A38 auf einen Lkw auf und rutschte unter ihn. Der Porsche fuhr hinter dem Lkw auf der rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Leipzig. Das in Leipzig zugelassene Auto fuhr auf den Lkw auf, rutschte unter diesen und fing an zu brennen. Das Feuer griff auf den Sattelzug über und beide brannten aus.



Der Fahrer des Porsche verbrannte in seinem Fahrzeug. Auf Grund der Hitze, die von dem Feuer ausging, konnte die Polizei zunächst nicht feststellen, ob sich noch weitere Personen in dem Auto befanden. Dies wurde später von der Polizei verneint. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 230.000 Euro. Die A38 war bei Nordhausen für einige Stunden in beide Richtungen gesperrt.



Fünf Lkw und ein Pkw ineinander gefahren: Erneut schwerer Unfall

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich laut Polizei nur wenige Stunden später auf der A38 bei Nordhausen in Richtung Leipzig, als fünf Lkw und ein Pkw am Stauende auf Höhe des Parkplatzes Kesselberg ineinander fuhren. Das Führerhaus eines Lkw wurde dabei abgerissen und samt Fahrer neben die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Drei weitere Menschen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.