Zu heftig gekuschelt: Auto rollt samt Pärchen ins Wasser

Handbremse löst sich bei Kuscheln



Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Hamburg gegen 22:55 Uhr ans Elbufer nach Nienstedten gerufen. Ein Auto war samt der zwei Insassen in den Fluss gerollt. Laut Polizei rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit Löschboot, mehreren Kleinbooten, und Rettungstauchern aus.Als die Feuerwehr am Elbufer ankam, hatten sich die zwei Personen bereits aus dem Auto befreien und das Wasser unverletzt verlasen können. Der Mann und die Frau wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto konnte aus dem Wasser geborgen werden.Das Pärchen hatte ihr Auto mit angezogener Handbremse am Elbufer geparkt. Laut Polizei löste sich die Handbremse, nachdem einer der beiden Insassen gegen diese gestoßen war. Laut Medienberichten hatte das Pärchen an dem romantischen Platz am Flussufer im Auto gekuschelt, bevor ihr Auto ins Wasser rollte.