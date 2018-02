Wremen: Nordseedorf hat 10 Freiwillige als neue Leuchtturmwärter

Leuchtturmwärter gesucht: Die Not war groß im Nordseedorf Wremen in Niedersachsen vor gut einem Jahr: Ein Leuchtturmwärter musste her, als Ansprechpartner für die Touristen - nur: Geld für sein Gehalt gab es nicht im Gemeindeetat. Eigentlich keine guten Voraussetzungen für die Bewerbersuche.



Trotzdem ergab die Ausschreibung für den ehrenamtlichen Posten in dem kleinen Küstenort bei Cuxhaven jede Menge Resonanz: "Wir haben 120 Bewerbungen bekommen", sagte Henning Siat vom Wremer Heimatkreis. Interessenten aus Hamburg, Hannover, dem Allgäu und sogar Australien hatten sich beworben.



Stellenausschreibung an der Küste

Voraussetzungen für den Job: Der Leuchtturmwärter muss Interesse an der Seefahrt haben, Ebbe und Flut erklären sowie mit Wind und Wetter umgehen können. 15 Bewerber wurden ausgewählt und eingeladen, zehn blieben schließlich übrig. "Diese zehn Leute teilen sich den Dienst, es gibt einen Dienstplan", sagt Siat. Ganz wichtig sei, "einfach Kontakt zu den Urlaubern und Tagesbesuchern zu haben und mit ihnen zu klönen".



Als Leuchtturmwärter arbeiten jetzt sieben Rentner, die zuvor als Meteorologe, Handwerker oder Unternehmensberater tätig waren. Und es gibt drei Berufstätige: Ein Meeresbiologe, der an der Küste verankert bleiben möchte, ein selbstständiger Physiotherapeut, der nur einen Tag in der Woche Zeit hat. Und auch eine Frau ist dabei: Die 39-Jährige arbeitet im Schichtdienst in Verden. Alle anderen kommen aus der Umgebung.

Trotz der Stellenausschreibung spielt die Arbeit auf dem Leuchtturm "Kleiner Preuße" jedoch keine Rolle für die Schifffahrt. Der Turm am Eingang des Kutterhafens ist heute kein offizielles Seezeichen mehr. Tatsächlich ist er auch nur ein Nachbau des 1930 außer Dienst gestellten Originals.