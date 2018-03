1 / 1

Glatteiswarnung für Deutschland! Der Deutsche Wetterdienst warnt im Norden und Osten vor spiegelglatten Straßen. In der Nacht zum Montag fallen in Franken keine Niederschläge mehr. Anfang der Woche wird es dann wärmer in Deutschland und in Franken - die großen Frühlingsgefühle bleiben aber noch aus. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa