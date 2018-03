Wetter-Ticker: Endlich Frühling - so warm wird das Wochenende

Wie wird das Wetter morgen? Ein sonniges und mildes Wochenende steht uns bevor.



Aktualisierung 08.03.2018, 08:40 Uhr: Gute Aussichten für's Wochenende

Wer in Bayern wohnt, dem steht ein frühlingshaftes Wochenende bevor. "Am Alpenrand erwärmt sich die Luft bei Föhn auf 18 Grad", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Bis zu 17 Grad sollen in Würzburg und Bamberg erreicht werden.





In der Nacht zum Freitag müssen Autofahrer in den Mittelgebirgen bei leichtem Schneefall noch mit glatten Straßen rechnen. Am Samstag soll es nördlich der Donau vereinzelt regnen. Die Wolken ziehen in der Nacht zum Sonntag ab. Bis zum Sonntagabend bleibt es den Experten zufolge in Bayern überwiegend sonnig.





Aktualisierung 07.03.2018, 13.30 Uhr: Die Temperaturen steigen

Von Mittwoch bis Freitag ist es wechselnd bewölkt und gelegentlich fällt Regen. Am Tag liegen die Temperatur um die 10 Grad, in der Nacht bei minimal 0 Grad. Am Samstag überquert uns von Südwesten her eine Warmfront. Es ist bedeckt mit zeitweiligen Regenfällen.



Die Temperaturen klettern auf 12 Grad. Der schwache Wind weht aus Süd. Sehr milde Luftmassen aus dem Azorenraum bestimmen am Sonntag unser Wetter. Wenn wir Glück haben und die Sonne herauskommt, werden 18 Grad erreicht. Es könnte aber auch bewölkt sein und etwas regnen und dann müssen wir uns mit 14 Grad begnügen.





Aktualisierung 06.03.2018, 21.55 Uhr: Schnee sorgt in Thüringen für Chaos



Droht noch einmal ein Schneechaos? In Thüringen zumindest hat am Dienstagabend dichter Schneefall zu Verkehrsproblemen auf den geführt. An verschiedenen Stellen staute sich der Verkehr. Ursache waren mehrere Unfälle, die jedoch nach Angaben der Polizei glimpflich verliefen, sowie querstehende Lastwagen. Nach Augenzeugenberichten kam selbst der Winterdienst an manchen Stellen zunächst nicht durch, so dass Autofahrer teilweise länger im Schnee ausharren mussten. Auch auf den Autobahnen 4 und 9 in Thüringen kam es teilweise zu Verkehrsbehinderungen.



Aktualisierung vom 06.03.2018, 18:56 Uhr: Unsicherheit über möglichen Schneefall



Selbst Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach kann nicht wirklich sagen, wie das Wetter morgen in Franken werden wird. "Also entweder erfasst uns am Dienstagnachmittag von Osten her ein Schneeregen- und Schneefallgebiet (mehrere Zentimeter Neuschnee möglich) oder eben nicht", schreibt er in seiner Voraussage für Franken. Die beiden Möglichkeiten wären laut verschiedenen Wettermodellläufen gleich wahrscheinlich.



Bleibt das Wetter trocken, könnten Temperaturen bis sechs Grad erreicht werden. Ansonsten wären zwei Grad wohl das Höchstmögliche. Am Mittwoch dagegen steigen die Temperaturen laut Ochs auf zehn Grad. Gleichzeitig kämen Böen mit stark auffrischenden Westwinden bei uns an. Dabei wird es bewölkt mit vereinzelten Schauern. Der Wind lässt er erst am Donnerstag nach.



Für das Wochenende hat Ochs allerdings eine erfreuliche Prognose: Zwischen 15 und 20 Grad könnten erreicht werden, weil Luftmassen von den Azoren zu uns nach Franken strömen.







Aktualisierung vom 05.03.2018, 17:04 Uhr: Viele Unfälle, aber es wird wärmer - am Wochenende bis zu 18 Grad



Gefährliche Glätte hat in Deutschland zum Wochenstart zu vielen Unfällen geführt - aber der Frühling ist im Anmarsch. Vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands können sich die Menschen auf mildere Temperaturen freuen. Am nächsten Wochenende sind örtlich Höchstwerte von bis zu 18 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag prognostizierte. Auch im Nordosten, wo es in den kommenden Tagen zunächst winterlich bleibe, seien dann zweistellige Werte drin.



Am Montagmorgen machte Glatteis vielen Verkehrsteilnehmern zu schaffen, insbesondere im Norden und Osten. Die meisten Unfälle gingen aber glimpflich aus, oft blieb es bei Blechschäden. Der DWD hatte gewarnt, weil Regen auf gefrorenen Boden fiel.



Die Berliner Feuerwehr rief wegen besonders vieler Einsätze den Ausnahmezustand aus. Mehr als 100 wetterbedingte Einsätze wurden in der Hauptstadt gezählt. "Wer kann, bleibt bitte zu Hause!", schrieb die Feuerwehr am Morgen auf Twitter. Auch in Brandenburg gab es "außergewöhnlich viele Unfälle", wie ein Polizeisprecher sagte.



In Hamburg sind mehr als 40 Fußgänger und Radfahrer auf eisglatten Straßen gestürzt, obwohl die Stadtreinigung in der Nacht 900 Mitarbeiter zum Salzstreuen geschickt hatte. Einige Unfallopfer brachen sich Knochen oder verletzten sich am Kopf, wie die Feuerwehr mitteilte. Blitzeis behinderte in Schleswig-Holstein den Verkehr: Nieselregen verwandelte die Straßen binnen Sekunden in Eisbahnen.



Schüler im Nordosten Niedersachsens mussten wegen der Glätte am Montag nicht zur Schule. Das galt laut Polizei für die Städte Lüneburg und Uelzen sowie die Landkreise Celle, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen.



Laut DWD ist am Dienstag im Osten noch einmal gefrierender Regen möglich. In den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen könnten 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden fallen. Am Mittwoch und Donnerstag werde das Wetter wechselhaft mit Werten bis zu 11 Grad, bevor am Freitag ein neues atlantisches Tief milde und feuchte Luft nach Deutschland bringe.



Aktualisierung vom 05.03.2018, 09:55 Uhr: Glatteis-Warnung für Deutschland



Meteorologen, Polizei und Feuerwehr warnen vor gefrierendem Regen in Deutschland - vor allem der Norden und Osten sind betroffen. Örtlich herrscht Ausnahmezustand! Gefährliche Glätte hat Verkehrsteilnehmer im Norden und Osten Deutschlands zum Wochenstart rutschen lassen - die zunächst wenigen Unfälle gingen aber meist glimpflich aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für den Norden und Osten Deutschlands vor Glatteis, weil Regen auf den gefrorenen Boden fiel: Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern waren betroffen.



Glatteis: Ausnahmezustand in Berlin ausgerufen



Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Gleichzeitig liefen rund 50 wetterbedingte Einsätze, hieß es am Morgen in Berlin. In den meisten Fällen müssten Menschen behandelt werden, die gestürzt seien. In Berlin wird der Ausnahmezustand ausgerufen, wenn es besonders viele Einsätze gibt. Auch in Brandenburg gab es am Morgen "außergewöhnlich viele Unfälle", wie ein Polizeisprecher sagte.



Niedersachse: Schule fällt wegen Glatteis aus



Schüler im Nordosten Niedersachsens mussten wegen eisglatter Straßen am Montagmorgen nicht zur Schule. In den Städten Lüneburg und Uelzen sowie in den Landkreisen Celle, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen werde der Unterricht an allen Schulen ausfallen, teilte die Polizei mit. Bei Eis auf den niedersächsischen Straßen stürzten Zeitungsausträger, es gab einige Unfälle mit Blechschäden.



Deutscher Wetterdienst warnt vor erheblichen Behinderungen



In Hamburg mussten mehrere bei Glätte gestürzte Fußgänger medizinisch versorgt werden. Die Stadtreinigung hatte in der Nacht 900 Mitarbeiter zum Salzstreuen geschickt. In Mecklenburg-Vorpommern gab es trotz eisglatter Straßen zunächst keine großen Unfälle, "nur einige Zusammenstöße mit Blechschäden", wie die Polizei mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst hatte gewarnt, wegen der Glätte könne es "erhebliche Behinderungen im Straßen-Schienenverkehr" geben.



Eis auf den Straßen: Diese Wetterphänomene sollten Sie kennen



Frost und Feuchtigkeit können Straßen schnell in Rutschbahnen verwandeln. Gefährliche Wetterphänomene: