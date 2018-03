Wetter-Ticker: Morgen wird es wärmer - aber Vorsicht vor glatten Straßen in Franken

Das Wetter morgen, Montag, 05.03.2018



Das Wetter in Franken bleibt am Montag deutlich milder als in der vergangenen Woche. Kommt jetzt endlich der Frühling? Der Deutsche Wetterdienst sagt für Mitteldeutschland mildere Temperaturen und Wolken vorher und warnt vor örtlich gefrierendem Regen und Glätte auf den Straßen. Auch Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach warnt: Im Boden steckt noch der Frost.



Bei strahlendem Sonnenschein kletterte das Thermometer am heutigen Sonntagnachmittag auf +10 Grad Celsius. Trotz der hohen Lufttemperaturen herrscht im Boden in 20 bis 40 cm Tiefe aber noch -0,3 Grad Frost - und das ist immer ein Hinweise darauf, dass es nachts schnell zur Glättebildung durch überfrierende Nässe kommen kann, so Wetterexperte Stefan Ochs.



In der kommenden Nacht zum Montag überquert uns ein schwacher Tiefausläufer, der ganz geringen Regen bringen kann. Unter der Wolkendecke kühlt es auf +1 bis 0 Grad ab. Am morgigen Montag ist es wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei bei maximal +8 Grad. Der schwache Wind weht aus Ost.



Die weiteren Aussichten für Franken und Deutschland



Am Dienstag liegen wir in einem Bereich mit aufsteigenden Luftbewegungen. Dadurch bilden sich Wolken und gelegentlich fällt mal Schnee oder Regen. Wegen der Niederschläge sinkt das Temperaturniveau und es werden maximal +5 Grad erreicht. Am Morgen und am Abend könnte bei Temperaturen nahe 0 Grad auch mal etwas Schnee liegen bleiben. Kaum Wind.



Am Mittwoch fließt mit in Böen stark auffrischenden Westwinden in höheren Luftschichten kältere, in tiefen Schichten aber mildere Luft zu uns (maskierte Kaltfront). Es ist wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen und es bilden sich einzelne Schauer. Maximal 11 Grad. Am Donnertag herrscht im Bereich eines Zwischenhochs ruhiges Wetter. Es ist wolkig, meist bleibt es trocken und nach Frühtemperaturen um 0 Grad werden tagsüber maximal 10 Grad erreicht.



Das nächste Wochenende wird warm



Warme und feuchte Luftmassen aus dem Raum Madeira - Azoren bestimmen am kommenden Wochenende unser Wetter. Gelegentlich scheint die Sonne, oft ist es bewölkt mit Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 Grad. In den Nächten kaum unter 5 Grad.



Auch der DWD meint: "In den kommenden Tagen bleibt es vergleichsweise mild."



Das Wetter morgen, Sonntag, 04.03.2018



In der Nacht zum Sonntag fällt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt teils Regen und teils Schnee. Das bedeutet: Auf den Straßen kann es glatt werden. Der DWD warnt vor Gefahr durch Glatteis im westlichen Franken.



Tagsüber wird es dann sehr mild und frühlingshaft bei Temperaturen zwischen +4 und +11 Grad.



Das Wetter am Wochenende, Samstag, 03.03. bis Sonntag, 04.03.2018

Pünktlich zum meteorologischen Frühling sind endlich die kalten Temperaturen überstanden. Am Sonntag kann es bis zu elf Grad warm werden.



In der Nacht zum Samstag überquert uns ein schwaches Schneefallgebiet. Es wird null bis zwei Zentimeter Neuschnee geben, so Wetterexperte Stefan Ochs. Tagsüber gibt es am Samstag keine Niederschläge mehr. Wie bedeckt es tagsüber sein wird, ist noch unklar. Je nach Sonnenscheindauer werden maximal +2 bis +6 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher Ostwind.



Weiterer Niederschlag wird für die Nacht zum Sonntag erwartet. Laut Wetterexperte Stefan Ochs fällt bei Temperaturen um 0 Grad teils Schnee, teils Regen. Dann kann es glatt auf den Straßen werden. Jedoch werden die Niederschlagsmengen wahrscheinlich so gering sein, dass die Sache doch eher harmlos bleibt.



Am Sonntag grüßt dann der Frühling. Von Mittag weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind. Dabei kann es bis +11 Grad warm werden. Tagsüber bleibt es trocken.



Das Wetter morgen, Freitag, 02.03.2018 - DWD warnt vor Eisglätte

Die Wettervorhersage für den 2. März: Die Temperaturen klettern voraussichtlich ins Plus! Doch Autofahrer müssen sich am Beginn des Wochenendes auf glatte Straßen einstellen. Denn ab Freitagnachmittag zieht ein Regenband über Deutschland hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Freitag wird es laut Wetterexperte Stefan Ochs noch einmal bis nahe -10 Grad abkühlen. Der anfangs in Böen starke Ostwind lasse am Freitag nach. Bis Freitagabend bleibe es in Franken niederschlagsfrei.



Wann und wo es glatt wird, ist noch unklar. "Das kommt darauf an, wann und wie viel es regnet. Tagsüber wird es überhaupt nicht gefährlich", sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstag in Offenbach. Tagsüber sei die Glättewahrscheinlichkeit gering, Nachts jedoch könne es gefährlich werden. Mehr Infos zu den glatten Straßen am Wochenende finden Sie in unserer ausführlichen News.



Am heutigen Donnerstag gibt der Winter zunächst noch einmal alles. Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang wurden deutschlandweit in der Nacht erneut eisige Temperaturen erreicht. So fiel das Quecksilber im Erzgebirge am Donnerstagmorgen auf bis zu minus 18 Grad. Etwas milder war es bereits im Westen, so wurden in Köln noch minus 6 Grad registriert. In Nürnberg wurden minus 9 Grad, in Bamberg minus 8 Grad gemessen. Für morgen kündigt sich leichte Entspannung an, denn Tief Ulrike naht.



Deutschland liegt weiter am Rande eines kräftigen Hochs über Nordeuropa, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Von Osten her kommt kalte und meist sehr trockene Arktikluft ins Land. Nur im Südwesten setzt sich allmählich etwas wärmere und feuchtere Luft durch.

Damit lässt Deutschland den Höhepunkt der Kältewelle wohl hinter sich. Von Westen her wird es in den nächsten Tagen wärmer. Am Freitag können die Temperaturen deshalb tagsüber auf bis 3 Grad steigen. Bis Freitagabend bleibt es niederschlagsfrei.



Ausführliche Informationen zum Wetter morgen und in den kommenden Tagen finden Sie in unserer News.



Das Wetter morgen, Donnerstag, 01.03.2018

Die Wettervorhersage für den 1. März: Es bleibt auch morgen frostig. Zwar ist der Höhepunkt der Kältewelle überschritten, doch noch immer hat Hartmut Franken, Bayern und ganz Deutschland fest im Griff. Doch Tief Ulrike naht mit milder Azoren-Luft.



Morgen ist meteorologischer Frühlingsbeginn, und erneut hat Deutschland eine bitterkalte Nacht erlebt. An der Ostsee fielen die Temperaturen auf minus 13 Grad, auf der Zugspitze wurden minus 25,9 Grad gemessen. In Nürnberg zeigten die Thermometer strenge minus 14 Grad an, in München minus 16,3 Grad. "Die Nachttemperaturen liegen fast landesweit im strengen Frostbereich", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Auch am heutigen Tag müsse weiter mit Dauerfrost gerechnet werden. Der Verkehr lief in der Nacht ohne größere Probleme. Aus Bayern hieß es: "Alles ruhig, alles schön."



Laut DWD steht uns erneut eine bitterkalte Nacht mit zweistelligen Minusgraden bevor. Das Wetter morgen wird dann etwas milder: Von Westen her wird es laut Deutschem Wetterdienst langsam etwas wärmer. Tiefdruckgebiet "Ulrike" trägt milde Luft von den Azoren nach Deutschland. Zugleich schwächt sich das Hoch "Hartmut" ab. Am Wochenende drohen Tauwetter, Glatteis, Schneeregen und eventuell gefrierender Regen. Mehr Informationen zu dieser potentiell gefährlichen Lage auf den Straßen folgen.



Achtung: Aktuell besteht eine Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor "markantem Wetter" wegen Frost in ganz Franken.