Wer profitiert von den Steuerplänen der großen Koalition?

Was ist der Solidaritätszuschlag?

Was haben CDU, CSU und SPD zum Soli vereinbart?

Was sind Freigrenze und Gleitzone?

Würden dadurch tatsächlich wie versprochen untere und mittlere Einkommen entlastet?

Was ist die Abgeltungsteuer?

Welche Folgen hätte eine Abschaffung der Abgeltungsteuer?

Wie ist die Einkommensteuer gestaffelt?

Wer würde von der Abschaffung der Abgeltungsteuer profitieren?

Steuern zahlen fast alle. Aber wer soll wie viel an den Staat abführen? Das ist immer auch eine Gerechtigkeitsfrage. Union und SPD haben sich in den Sondierungsgesprächen zwar nicht auf eine große Reform geeinigt, an einigen Stellschrauben wollen sie aber drehen. Die Pläne im Detail:Der Solidaritätszuschlag ist eine Steuer auf eine Steuer. In seiner heutigen Form wird er seit 1995 auf Einkommen-, Lohn-, Kapitalertrag-, Abgeltung- (seit 2009) und Körperschaftsteuer erhoben. Der Soli wird heute mit 5,5 Prozent veranschlagt und ist eine unbefristete Steuer, die in Ost und West erhoben wird und allein dem Bund zukommt - nicht etwa nur den neuen Ländern.Die möglichen Koalitionäre wollen den Soli schrittweise abschaffen. In der laufenden Wahlperiode soll er bereits für 90 Prozent der heutigen Soli-Zahler wegfallen. Dazu soll es eine Freigrenze mit einer Gleitzone geben.Bekannter als die Freigrenze ist der Freibetrag, wie er etwa für die Einkommensteuer gilt. Ein (höherer) Steuersatz wird dabei erst für jeden Euro Einkommen oberhalb des Freibetrags fällig. Bei einer Freigrenze ist es anders: Wer sie überschreitet, muss (höhere) Steuern für den Gesamtbetrag zahlen, inklusive des Anteils unterhalb der Freigrenze. Damit es bei Überschreiten der Grenze nicht zu einem harten Schnitt kommt, planen Union und SPD eine Gleitzone, innerhalb derer der volle Soli-Satz von 5,5 Prozent erst schrittweise erreicht wird.Im Grunde schon. Wer wie viel zu gewinnen hätte, hat der Steuerzahlerbund im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ausgerechnet. Der Verein geht dabei auf Grundlage des Sondierungsergebnisses von sinkenden Sozialbeiträgen für Arbeitnehmer von 0,65 Prozent aus und von einem Plus beim Kindergeld von 25 Euro im Monat. Bei einer erhöhten Soli-Freigrenze von 13 700 Euro würde die Gleitzone laut Steuerzahlerbund bei etwa 54 000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen (nach Freibeträgen und Werbungskosten) beginnen und bei ca. 65 500 Euro und dem aktuellen Satz von 5,5 Prozent enden.Inklusive sinkender Sozialbeiträge würden Geringverdiener mit einem Brutto-Jahreseinkommen von 25 000 Euro ab 2021 demnach 297 Euro im Jahr sparen, bei 40 000 Euro wären es 597 Euro. Bei 75 000 Euro sinkt der Wert auf 473 Euro Ersparnis. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Alleinverdiener würde hingegen mit steigendem Jahreseinkommen auch stärker entlastet (um 795 Euro bei 30 000 Euro Einkommen und um 1645 Euro bei 150 000 Euro Einkommen).Die Abgeltungsteuer von 25 Prozent wird seit 2009 auf Einkünfte aus Kapital erhoben. Damit trifft sie Zinsen (etwa aus Sparguthaben), Dividenden (zum Beispiel aus Aktien) und Veräußerungsgewinne (etwa durch Aktienverkauf). Die Abgeltungsteuer wird direkt von der Bank für ihre Kunden entrichtet.Diskutiert wird, sie nur für Zinserträge abzuschaffen. Wenn die Abgeltungsteuer entfiele, würde dafür - wie schon vor ihrer Einführung - wieder die Einkommensteuer fällig. Das könnte bei einigen Sparern und wieder steigenden Zinsen zu Mehrbelastungen führen. Der Steuerzahlerbund befürchtet zudem mehr Bürokratie: "Die Umstellung wäre ein erheblicher Aufwand für Bürger, Banken und Finanzämter - und die Steuererklärungen würden wieder umfangreicher statt schlanker", meint Präsident Reiner Holznagel.Oberhalb eines Freibetrags von jährlich 9000 Euro gilt eine Einkommensteuer von 14 Prozent oder mehr. Ab einem Jahreseinkommen von aktuell 54 950 Euro werden 42 Prozent fällig, ab 260 533 greift die "Reichensteuer" von 45 Prozent. Mehr als die Hälfte der zu versteuernden Einkommen in Deutschland liegt nach jüngsten Zahlen von 2012 zwischen 10 000 und 30 000 Euro pro Jahr.Tendenziell würden Steuerpflichtige mit hohen Einkommensteuersätzen oberhalb von 25 Prozent durch ein Aus für die Abgeltungsteuer schlechter gestellt.