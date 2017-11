Bonn vor 1 Stunde

Weltklimakonferenz: Indigene Völker im Blickpunkt

In Bonn wird heute die Weltklimakonferenz fortgesetzt. Besonders im Blickpunkt stehen am zweiten Tag indigene Völker. In weltweit rund 90 Staaten leben nach UN-Angaben zusammen mehr als 370 Millionen Ureinwohner.