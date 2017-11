Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche öffnet

Am 19. Dezember 2016 war ein Attentäter mit einem Lastwagen in den Markt gerast, hatte 12 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Zum Schutz vor ähnlichen Angriffen wurden Betonklötze rund um das Marktgelände aufgestellt. Die Polizei hat verstärkte Präsenz und weitere, teils unsichtbare Sicherheitsmaßnahmen angekündigt.

Um 10.00 Uhr findet ein Friedensgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt, am Abend beginnt dann die offizielle «Eröffnung im Kerzenschein» mit einem Gedenken an die Opfer. Dazu werden auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) erwartet.

Am Jahrestag des Anschlags, dem 19. Dezember, bleibt der Markt zum Gedenken an die Opfer geschlossen. Dann wird dort die offizielle Gedenkstätte - ein mit einer goldenen Metalllegierung gefüllter Riss im Boden - eröffnet.