Weihnachten 2017: Das Fernsehprogramm an den Feiertagen

Familie, Essen, Geschenke, Kirche, Essen, Familie, Freunde, Essen, Singen, Plätzchen backen, Essen, Familie - ja, das gehört alles zu Weihnachten dazu und macht das Fest ja auch so schön. Aber irgendwann wiederholen sich die Geschichten der Tanten, die üblichen Streitigkeiten mit den Geschwistern kommen auf, alle Geschenke sind ausprobiert und vor lauter Stollen und Weihnachtsgans rollt man bereits um den Tannenbaum. Genug gesungen, genug Familie, genug Nächstenliebe und Harmonie - irgendwann will man dann nur noch seine Ruhe!



Auch die Fernsehsender wissen, dass es an der Feiertagen irgendwann an Beschäftigungsmöglichkeiten mangelt und senden jedes Jahr ein vielfältiges Fernsehprogramm. Weihnachtsmärchen, alte Klassiker und große Blockbuster.Sicherlich könnte man sich in Zeiten von Netflix, Maxdome und Amazon Prime das ganze Jahr lang Loriot oder Sissi angucken, aber das ist irgendwie nicht das gleiche. Da wird es fast schon zum Event den Fernseher zu einer bestimmten Uhrzeit anzuschalten, um den einen Film zu sehen, den es schon früher immer bei Oma und Opa gab. Ein bischen so wie Kino - nur günstiger und in Pyjama.



Damit der weihnachtliche Rückzuck aufs Sofa so gemütlich wie möglich wird, haben wir hier unsere Favoriten des Fernsehprogramms der Festtage zusammengestellt.





Weihnachten 2017: Die Highlights des Fernsehprogramms

24. Dezember

13.20 Uhr, Michel in der Suppenschüssel, ZDF

13.30 Uhr, Sissi (Teil 1), ARD

14:05 Uhr, Reise zum Mittelpunkt der Erde, Pro Sieben

15.05 Uhr, Oben, RTL

15.45 Uhr, Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts, ARD

16.50 Uhr, Findet Nemo, RTL

17.00 Uhr, Um Himmels Willen - Das Wunder von Fatima, ARD (Wiederholung 03.40 Uhr)

17:30 Uhr, E-Mail für Dich, Sat1

18.05 Uhr, Loriot: Weihnachten bei Hoppenstedts, NDR

18.10 Uhr, Der Grinch, RTL2

20:15 Uhr, Die Schöne und das Biest, zdf neo

20.15 Uhr, Kevin - Allein in New York, Sat1

20.15 Uhr, The Da Vinci Code - Sakrileg, Vox

20:15 Uhr, Herr der Ringe - Die zwei Türme, Pro Sieben

21:50 Uhr, Die Feuerzangenbowle, ARD (Wiederholung 00.30 Uhr)

22.50 Uhr, Kevin - Allein zu Haus, Sat1



25. Dezember

09.25 Uhr, Hänsel und Gretel, ZDF

12.35 Uhr, Das fliegende Klassenzimmer, NDR

12.45 Uhr, Rapunzel, ARD

13.30 Uhr, Ice Age 2 - Jetzt taut's, Sat1

13.45 Uhr, Schneewittchen, ARD

14.10 Uhr, Hangover, Pro Sieben

15.55 Uhr, Sissi (Teil 2), ARD

16.10 Uhr, Bad Teacher, Pro Sieben

16.50 Uhr, Harry Potter und der Stein der Weisen, Sat1

17.35 Uhr, Sissi (Teil 3), ARD

20.15 Uhr, Minions, RTL

20.15 Uhr, Titanic, Sat1

20.15 Uhr, Bridget Jones: Schokolade zum Frühstück, Vox

20.15 Uhr, E.T. - Der Außerirdische, RTL2

20.15 Uhr, Mad Max: Fury Road, Pro Sieben

22.10 Uhr, Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns, Vox

22.50 Uhr, 300, Pro Sieben



26. Dezember

10.03 Uhr, Der kleine Lord, ARD

11.15 Uhr, Titanic, Sat1

11.40 Uhr, Frau Holle, ARD

12.40 Uhr, Aschenputtel, ARD

13.25 Uhr, Der Herr der Ringe - Die Gefährten, Pro Sieben

13.40 Uhr, Michel bringt die Welt in Ordnung, ZDF

17.10 Uhr, Der Herr der Ringe - Die zwei Türme, Pro Sieben

17.50 Uhr, Loriots Ödipussi, ARD

19.15 Uhr, Album 2017 - Bilder eines Jahres, ZDF

20.15 Uhr, Honig im Kopf, Sat1

20.15 Uhr, Liebe braucht keine Ferien, Vox

20.15 Uhr, Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs, Pro Sieben

23.00 Uhr, 3 Engel für Charlie, Vox

23.15 Uhr, Der Pate, zdf neo

23.20 Uhr, James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät, ZDF

00.00 Uhr, Sherlock Homes und das Halsband des Todes, BR



Und irgendwie ist das ja auch Familienprogramm: Zusammen mit den Geschwistern das Lieblingsmärchen aus der Kindheit schauen oder gemeinsam mit der Schwiegermutter über den kitschigen - aber dann doch ganz schönen - Liebesfilm lachen.