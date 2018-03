Warnung vor gefrierendem Regen: Tief Ulrike bringt glatte Straßen zum Wochenende

Glatte Straßen: Tagsüber geringe Gefahr







Eisglätte: Nachts wird es gefährlich





Autofahrer müssen sich am Beginn des Wochenendes auf glatte Straßen einstellen. Denn ab Freitagnachmittag zieht ein Regenband über Deutschland hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Folge: In der Nacht zum Samstag fällt in den Hochlagen Schnee, und im Flachland gibt es Regen - der auf dem eiskalten Boden sofort gefriert.Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach prognostiziert fürs Wochenende einen zögerlichen Temperaturanstieg mit maximal +2 Grad am Samstag und +5 Grad am Sonntag in Franken. "Dementsprechend kann auch bis zum Sonntagmorgen etwas Schnee fallen." In der Nacht zum Freitag werde es noch einmal bis nahe -10 Grad abkühlen, so Ochs: "Der anfangs in Böen starke Ostwind lässt am Freitag nach. Bis Freitagabend bleibt es niederschlagsfrei." Am Samstag und Sonntag ist es wechselnd bewölkt. Mal scheint die Sonne, mal regnet es ein bisschen.Wann und wo es glatt wird, ist noch unklar. "Das kommt darauf an, wann und wie viel es regnet. Tagsüber wird es überhaupt nicht gefährlich", sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstag in Offenbach. Denn dann liegen die Temperaturen vielerorts über dem Gefrierpunkt. Auch dort, wo es besonders viel regne, gebe es kaum Glätte - der Regen taue entstehendes Eis sofort wieder weg.Nachts sind glatte Straßen hingegen überall wahrscheinlich, da es deutschlandweit Frost gibt. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zum Samstag im Südwesten bei minus sieben bis minus einem Grad, sonst bei minus sechs bis minus zwölf Grad. Tagsüber werden bis zu sechs Grad plus erwartet, am Sonntag am Oberrhein und dem Alpenvorland sogar bis elf Grad."In der nächsten Woche herrscht Durchschnittswetter für Anfang März", so Wetterexperte Stefan Ochs. "Es ist wechselnd bewölkt, gelegentlich fällt etwas Regen oder Schneeregen. Am Tag +5 bis +10 Grad, in den Nächten bis minimal -3 Grad."