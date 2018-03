Verunreinigung mit Metallstücken: Hersteller ruft verschiedene Quark-Produkte zurück

Betroffen vom Rückruf sind verschiedene Quark-Produkte der Marken Milram, Gut & Günstig, Gutes Land, Rewe Beste Wahl, Penny und Elite mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 17. März bis einschließlich 18. April 2018.



Laut Pressemitteilung des Herstellers geht es um folgende Produkte:



Wegen möglicher Metallstücke ruft die Deutsche Milchkontor GmbH (DKM) unterschiedliche Quark-Produkte von Milram und anderen Marken zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Metallstücke in den Produkten befinden, die scharfkantig sein könnten, teilte der Hersteller DKM mit Sitz in Bremen am Mittwochabend mit.Einzelne Produkte könnten verunreinigt sein, weil es einen Defekt an der Abfüllanlage gab, hieß es. Dieser sei mittlerweile behoben.Darunter sind 200- und 250-Gramm-Packungen mit Kräuterquark, Zazikiquark sowie Speisequark.Kunden sollten die betreffenden Produkte in den Supermärkten zurückgeben. Das Geld werde mit und ohne Kassenbon erstattet.- Elite Kräuterquark leicht / ohne Gentechnik 200g- Gut&Günstig Kräuterquark leicht / ohne Gentechnik 200g- Gut&Günstig Kräuterquark 40% / ohne Gentechnik 200g- Gutes Land Kräuterquark 40% / ohne Gentechnik 200g- Gutes Land Zazikiquark 45% / ohne Gentechnik 200g- Leichter Genuss Kräuterquark leicht / ohne Gentechnik 200g- Milram Speisequark mager 250g- Milram Speisequark 20% 250g- Milram Speisequark 40% 250g- Penny Kräuterquark 40% 200g- REWE Beste Wahl Kräuterquark leicht 2,4% / ohne Gentechnik 200g- REWE Beste Wahl Kräuterquark 40% / ohne Gentechnik 200g