Vermisstes Kind: Leon (12) wieder aufgetaucht

Die Polizei suchte seit Freitag nach dem 12-jährigen Leon - nun ist er gefunden worden.



Am Samstagmittag wurde die Polizei in Chemnitz laut Bericht darüber informiert, dass der Junge am Freitag (16. März 2018) nach der Schule nicht nach Hause gekommen war.



Mit Hochdruckwar über das gesamte Wochenende nach dem Kind gesucht worden. Unter

anderem kam ein Mantrailer zum Einsatz, um Erkenntnisse über den Verbleib des Jungen zu erlangen.

Am Montagmorgen, gegen 8.10 Uhr, fand die Suche ein erfreuliches Ende. Der 12-Jährige konnte

durch Polizisten vor der Schule in der Uhlandstraße wohlbehalten aufgegriffen werden.



Wo er sich am vergangenen Wochenende aufgehalten hat, wird derzeit geprüft.