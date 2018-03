Unfälle und Kriminalität im News-Ticker: Schwerer Unfall auf der A3 mit sechs Schwerverletzten

Sonntag, 04.03.2018: Schwerer Unfall auf der A9 - sechs Schwerverletzte



Auf der A3 auf Höhe der Haseltalbrücke im Landkreis Main-Spessart in Unterfranken hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Unfall im Baustellenbereich ereignet, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Sechs Menschen wurden schwer verletzt.



Der Fahrer eines mit vier jungen Männern besetzten Pkws geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Haseltalbrücke mit seinem Wagen durch die Baustellenabsicherung hindurch auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem zwei Frauen saßen. Ein weiteres Fahrzeug fuhr in die Unfallstelle hinein.



Ein Mann wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.



Freitag, 02.03.2018: Tödlicher Sturz in Berchtesgadener Alpen



Ein Bergsteiger stürzte Hunderte Meter in die Tiefe:Am Dienstag (27. Februar 2018) startete ein 53-jähriger Vater mit seinem 24-jährigen Sohn eine Schneeschuhwanderung an der Sigeretplatte im Steinernen Meer (Landkreis Berchtesgadener Land) kurz vor der Grenze zu Österreich. Als die beiden absteigen wollte, bemerkte der Sohn, dass das Gelände dafür zu rutschig und zu steil sei. Beinahe zeitgleich rutschte der Vater ab. Er versuchte sich noch vergeblich an den Sträuchern und Ästen festzuhalten. Der 53-Jährige stürzte 120 Meter in die Tiefe und verstarb an der Unfallstelle.



Donnerstag, 01.03.2018: Lebensretter in Paderborn

Hund rettet Frauchen das Leben: Ihrem Hund hat eine Frau aus Paderborn vermutlich ihr Leben zu verdanken. Die 44-Jährige lag am Mittwochnachmittag leblos in der eiskalten Alme, wie die Feuerwehr mitteilte. Ihr Hund machte laut bellend am Rande eines Fußweges auf sein Frauchen aufmerksam und führte einen Spaziergänger zum Ufer. Der Mann zog die Frau aus dem Wasser und sie konnte gerettet werden.



Update vom 01.03.2018, 16 Uhr: Soeben erreicht uns die Meldung, dass die Frau leider im Krankenhaus verstorben ist. Die DPA schreibt: Einen Tag nach dem Sturz in einen eiskalten Fluss bei Paderborn ist eine 44-Jährige im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Spaziergänger war am Mittwochnachmittag durch den bellenden Hund der Frau auf die 44-Jährige aufmerksam geworden. Der 63-Jährige zog die bewusstlose Frau aus dem Wasser der Alme, alarmierte den Notarzt und leistete Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben kam die 44-Jährige nicht wieder zu Bewusstsein. "Wir gehen von einem Unfall aus", sagte ein Sprecher.



Mittwoch, 28.02.2018: Polizei, Bochum

Vergewaltigung auf Friedhof: Ein Mann hat eine Frau in Bochum mit einem Stein bewusstlos geschlagen und sie mehrfach missbraucht. Die Tat ereignete sich bereits am 18. Februar. Nun ist ein dringend verdächtiger Mann festgenommen worden: Es handelt sich um einen 30-jährigen Bochumer. Der Mann ist einschlägig vorbestraft. Nachdem sich der Tatverdacht bestätigt hatte, nahmen die Ermittler den Mann in seiner Wohnung fest.



Die Geschädigte war an dem besagten Abend Mitte Februar auf ihrem Nachhauseweg. Den Täter traf sie offenbar zufällig in Tatortnähe. Nach einem Gespräch setzten beide gemeinsam ihren Weg über den Friedhof fort. Der Täter griff die Geschädigte an, es kam zu massiven sexuellen Missbrauchshandlungen.



Mittwoch, 28.02.2018: Unfall, A9 bei Konradsreuth

Tödlicher Unfall auf A9 - Lkw rast nahezu ungebremst in Pkw: Auf der A9 bei Konradsreuth im Landkreis Hof wurde ein offenbar extrem langsam fahrender Pkw auf der rechten Spur mit voller Wucht von einem Lkw erfasst. Dabei starb der 34-jährige Fahrer. Er war nach ersten Ermittlungen mit seinem schwarzen VW Golf auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Berlin unterwegs. Ein Sattelzugfahrer erkannte das Hindernis offenbar zu spät und fuhr mit über 80 km/h auf den Golf auf.



Mittwoch, 28.02.2018: Unfall, Hallerndorf im Kreis Forchheim

Betrunkener 19-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum: Unfassbares Glück hatte am späten Dienstagabend ein 19-Jähriger, für den ein schwerer Verkehrsunfall in Hallerndorf im Kreis Forchheim relativ glimpflich ablief. Etwa 500 Meter vor Haid kam der junge Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Metallpfosten einer Schranke und anschließend gegen einen Baum. Er wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt ihn in einer mehrstündigen Bergungsaktion aus dem Wrack. Offenbar hatte er vor dem Unfall Alkohol konsumiert.



Dienstag, 27.02.2018: Polizei, A73 bei Coburg

"Nicht nach Navi fahren!" - darum warnt die Polizei auf der A73 mit diesem Schild: Die Navigationssysteme sind die Hauptursache, warum es an der Anschlussstelle Ebersdorf seit Dezember immer wieder zu Problemen kommt. "Fünf Unfälle auf der Bundesstraße 303 und zwei Geisterfahrer, die länger auf der Autobahn unterwegs waren", berichtet Polizei-Pressesprecher Stefan Probst aus der Statistik. Das ist natürlich zu viel, ergänzt Jens Laußmann und räumt ein: "Wir stehen in der Verantwortung und mussten auf die Ereignisse reagieren."



Dienstag, 27.02.2018, Feuerwehr, Landkreis Bamberg

Kreis Bamberg - Dachstuhl steht in Memmelsdorf in Flammen: Derzeit sind die Feuerwehren dabei den Brand im Dachstuhl des zweigeschossigen Hauses zu löschen, wie Bürgermeister Gerd Schneider, der aus dem nahe gelegen Rathaus zum Einsatzort eilte, berichtet.



Montag, 26.02.2018: Polizei, Dortmund

Mann stellte sich in Dortmund einer Hochschwangeren (36) auf der B236 pinkelnd den Weg, als sie durch Rettungsgasse wollte: Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus - die Wehen hatten eingesetzt. Als sich dann aufgrund eines Unfalls ein Stau bildete, alarmierte der Ehemann die örtliche Polizei. Die Polizeibeamten erlaubten die Durchfahrt des Wagens mit der Hochschwangeren durch die Rettungsgasse. Kurz vor der Ausfahrt am Borsigplatz stellte sich jedoch ein Mann in den Weg und blockierte die Fahrbahn. Der Mann begann das Paar zu beleidigen und schrie auf die beiden ein. Mit drohenden Gebärden wollte der Mann die Rettungsgasse "verteidigen". Das Pärchen schloss sich im Auto ein, der Mann trat gegen die Stoßstange und pinkelte gegen den Wagen.



Montag, 26.02.2018: Polizei, Bayreuth

Massenschlägerei bei Jugendfußballturnier in Bayreuth: Ungefähr 60 Personen waren an einem Tumult beteiligt, der bei einem Fußballspiel im Bayreuther Richard-Wagner-Gymnasium entstand. Die Bayreuther Polizei musste mit mehreren Streifen und einem Diensthund anrücken. Das Spiel wurde abgebrochen, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Spieler zweier Mannschaften, die am Turnier der offenen Jugendeinrichtungen in der Stadt Bayreuth teilnahmen, gerieten am späten Nachmittag aneinander. Unter den Spielern und Anhängern der beiden Teams entwickelte sich ein Tumult mit bis zu 60 Personen.



Samstag, 24.02.2018: Unfall, A70 bei Schweinfurt

Zwei Ersthelfer sterben bei schwerem Unfall auf A70: Wie die Polizei mitteilt, sind bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag auf der A70 in Unterfranken im Landkreis Schweinfurt zwei Ersthelfer getötet worden. Einer von ihnen war der Ehemann der Unfallverursacherin. Die Frau prallte aus ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke. Das Auto kam auf der linken Spur zum Stehen, die 32-jährige Fahrerin brachte sich und ihr Kind in Sicherheit. Der hinter ihr fahrende Ehemann und ein weiterer Autofahrer wollten erste Hilfe leisten. Sie hielten mit Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen an. Während die beiden Ersthelfer die Autobahn überqueren wollten, wurden sie von einem Auto erfasst und getötet.



