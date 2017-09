Überholmanöver bei schlechter Sicht: Zwei Tote nach Frontalcrash

von DPA

Ein riskantes Überholmanöver im dichten Nebel hat im Landkreis Gotha zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern geführt. Am späten Mittwochabend wollte ein Autofahrer auf der Bundesstraße 247 einen Lastwagen überholen und übersah bei schlechter Sicht den Gegenverkehr, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen erklärte. Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen Schwabhausen und Ohrdruf kamen beide Fahrer ums Leben, sie starben jeweils an der Unfallstelle.



Da die beiden Wagen ähnliche Modelle gewesen seien, konnte die Polizei zunächst nicht sagen, welches der beiden Fahrzeuge den riskanten Überholvorgang gewagt hatte.



Ein zunächst dem überholenden Auto entgegenkommender Pkw konnte gerade noch ausweichen und schleuderte in den Graben. Der Fahrer konnte verletzt aus seinem Wagen steigen.