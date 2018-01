Trauernde Entenmutter legt Verkehr auf A3 lahm

Eine verzweifelte Entenmutter hat für eine halbe Stunde den Verkehr auf der Autobahn 3 bei Köln lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittwoch in Höhe des Dreiecks Köln-Heumar fünf Küken überfahren worden, als die Entenfamilie über die Fahrbahn watschelte.



Die Mutter war danach zunächst mit ihren überlebenden Küken weggelaufen. Etwa drei Stunden später kehrte sie jedoch auf die Autobahn zurück - augenscheinlich, um nach ihrem vermissten Nachwuchs zu suchen, so die Polizei am Donnerstag. Sie ließ sich weder verscheuchen noch von Feuerwehrleuten einfangen. Polizisten sperrten für etwa 30 Minuten die Fahrbahn, ehe die Ente in der angrenzenden Grünfläche verschwand.