Trächtiges Schaf aus Tierpark gestohlen und geschlachtet

In Berlin haben bislang Unbekannte Täter zwei Schafe aus einem Streichelzoo gestohlen und eins der beiden Tiere anschließend geschlachtet. Wie der Tierpark Neukölln in einem Zeugenaufruf auf ihrer Internetseite schrieb, wurden die beiden Schafe bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag gestohlen.



Schwangere Rosé: Schaf in Berliner Park geschlachtet

Das trächtige Schaf wurde von den Unbekannten im Volkspark Hasenheide getötet. "Am Fuße der Rixdorfer Höhe fanden wir die Überreste unserer schwangeren "Rosé". Das zweite Tier konnten wir verletzt und apathisch auffinden. Es ist jetzt in tierärztlicher Behandlung.", heißt es auf der Homepage des Tierparks.



Laut Medienberichten wiesen die Überreste des Tieres Spuren einer professionellen Schlachtung auf. Die Schnitte seinen sauber gesetzt worden nd die Organe ordentlich neben den Kadaver des Tieres gelegt worden.