Totschlag: 22-Jährige nach Gefängnisausbruch auf der Flucht

Im niedersächsischen Vechta gelang am Montag die Flucht aus dem Gefängnis. Die 22-Jährige brach das Schloss eines Toilettenfensters auf und zwang sich hindurch. Anschließend kletterte sie über das Dach und schaffte es über einen fast vier Meter hohen Zaun in die Freiheit. Die Polizei fahndet nach der Flüchtigen.

Genauere Informationen könnten die Behörden bislang nicht bekannt geben. "Weitere Details sind in der Prüfung", sagte Christian Lauenstein vom Justizministerium in Hannover am Dienstag. Die junge Frau saß wegen Totschlags an ihrem Ehemann im Frauengefängnis Vechta ein. Sie war vergangenen März zu elf Jahren Haft verurteilt worden.

Frau erschoss ihren Ehemann und floh mit ihrem Liebhaber nach Italien

Im Juli 2016 tötete sie ihren Ehemann mit acht Schüssen in der kleinen Gemeinde Algermissen bei Hildesheim. Aus nächster Nähe hatte die 22-Jährige auf ihren mehr als 40 Jahre älteren Mann, der lediglich mit einer Unterhose bekleidet war geschossen. Laut Gericht bedeckte die Frau die Leiche des 63-Jährigen nach der Tat mit einer Decke, um dann mit dessen Auto ihren Liebhaber abzuholen. Gemeinsam mit ihm flüchtete sie über Prag und Wien nach Italien. Obwohl die Frau die Tat bis zum Schluss bestritt, wurde sie im März 2017 wegen Totschlags verurteilt.

Die angehende Automechanikerin hatte ihren späteren Mann in der Werkstatt kennengelernt. Nach Ansicht der Richter hatte sie ihren Mann nicht geliebt, sondern gehofft, sich ihren Traum von einer eigenen Autowerkstatt auf seinem Grundstück verwirklichen zu können. In der JVA sollte sie nach der Sozialtherapie eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin beginnen.

Gebäude war geringer gesichert

In Vechta saß sie in der Sozialtherapie, einer Außenstelle des Frauengefängnisses auf dem Gelände der alten Zitadelle am Rande der Innenstadt. In der Einrichtung sollten die Straftäterinnen durch eine individuelle zugeschnittene Behandlung neue Einsichten gewinnen und sich neue und legale Formen der Lebensbewältigung aneignen, sagte Lauenstein.

Das Gebäude sei deshalb geringer gesichert als der geschlossene Vollzug. "Die Haftraumtüren sind aus Holz und nachts nicht verschlossen, da sich die Toiletten außerhalb der Hafträume befinden." Die Fenster sind nicht vergittert, aber mit Schlössern verriegelt. Der Zaun ist niedriger als die sonst üblichen sechs Meter, hat keine Stacheldrahtkrone, ist aber mit Kameras überwacht.

Diese Kameras erfassten laut einem Bericht der "Hildesheimer Zeitung" die 22-Jährige jedoch nicht bei der Flucht. Ob sie zufällig eine unüberwachte Stelle erwischte oder diese bewusst auswählte, kann das Justizministerium nicht sagen.

Flucht aus Gefängnis: Frau sei keine Gefahr für die Allgemeinheit

"Der Verurteilung liegt eine Beziehungstat zugrunde", sagte Lauenstein. Eine Gefahr für die Allgemeinheit stellt die Frau laut Justizministerium daher nicht da. Im Gefängnis sei die 22-Jährige nicht als aggressiv aufgefallen. Details zur Suche nach der Frau wollte die zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim nicht nennen. "Anderenfalls könnten sich die Erfolgsaussichten der Fahndungsmaßnahmen verringern", sagte Sprecher Christian Gottfriedsen.

Tatsache ist: So eine Flucht wäre nicht jeder Frau geglückt. Schon um das Fensterschloss aufzubrechen, brauche man Geschick, sagte Lauenstein. Geholfen haben könnten der 22-Jährigen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zufolge ihre handwerklichen Fähigkeiten und ihre Sportlichkeit.



Welche Konsequenzen die Flucht der 22-Jährigen hat, ist noch offen. "Die Umstände müssen zunächst genau untersucht werden", sagte Lauenstein. Aus dem Frauengefängnis in Vechta waren nach Ministeriumsangaben zuletzt 2013 und 2014 Gefangene entkommen.