Toilettenhäuschen hält Stadt in Atem: Warum ein Klo 245.000 Euro kostet

In Marburg müssen sich die Juristen demnächst damit beschäftigen wer für die Kosten der falsch angeschlossenen Abwasserleitung eines Klöhäuschens aufkommen muss. Aktuell belaufen sich die Kosten auf etwa 245 000 Euro . Die Toilette bei der Mensa wurde nach Angaben der Stadt, nach der Fertigstellung des Baus 2013, in Betrieb genommen.Das WC inklusive Außenanlage kostete damals 175 000 Euro. 2016 kam heraus, dass Entwässerungsleitungen der Toilette falsch angeschlossen waren und das Schmutzwasser in die Lahn lief. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet.Für die Reparatur der Leitung hatte die Stadt im Haushalt 2017 erst 50 000 Euro für ein Provisorium bereitgestellt, dieses Jahr müssen noch 20 000 Euro für abschließenden Arbeiten ausgegeben werden.Um die nicht geplanten Kosten zurückerstattet zu bekommen, hat die Stadt nun nach eigenen Angaben Regressansprüche gestellt. Wer für die falsch angeschlossenen Leitungen im Plan verantwortlich ist und damit in Haftung genommen werden kann, soll vermutlich vor Gericht geklärt werden.