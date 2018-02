Tief "Ulrike" macht der Kältewelle ein Ende - doch die Glatteisgefahr steigt wieder

Glatteiswarnung am Wochenende





Pünktlich zum Beginn des meteorologischen Frühlings wird es wieder wärmer: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hat Deutschland den Höhepunkt der Kältewelle hinter sich. Zwar herrschte in der Nacht zum Mittwoch vor allem in Bayern und an der Ostsee noch sehr strenger Frost, aber am Donnerstag werden "wieder zarte Plusgrade tagsüber erwartet". Am Wochenende ist es sogar fast überall mit dem Dauerfrost vorbei. Am Oberrhein und im Alpenvorland können sogar Spitzenwerte von 12 Grad erreicht werden.Grund dafür ist das Tiefdruckgebiet "Ulrike", das milde Luft von den Azoren nach Deutschland trägt. Zugleich schwächt sich das Hoch "Hartmut" ab. Es hat in den vergangenen Tagen die eiskalte Polarluft aus Nordosten zu uns geführt. "Zunächst macht sich diese Milderung aber nur in höheren Luftschichten bemerkbar, bis sich eine spürbare Erwärmung auch am Boden durchsetzt, dauert es erfahrungsgemäß etwas länger", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch in Offenbach.In der Nacht zum Mittwoch lagen die Temperaturen vielerorts noch unter minus 20 Grad. Auf der Zugspitze wurden minus 25,9 Grad gemessen, in Reit im Winkl in Bayern minus 21,3 Grad, in Lübeck minus 20,1 Grad. Selbst in München herrschte mit minus 16,3 Grad strenger Frost. Rosenheim meldete minus 19,0 Grad.Nach Angaben des Wetterexperten Stefan Ochs laufen die Prognosen für den Freitag stark auseinander. Von "sonnig und bis +5 Grad" bis "bedeckt bei kaum 0 Grad" reicht das Spektrum. Der Ostwind wird etwas schwächer, in Böen ist er aber noch frisch. Ab der Nacht zum Samstag bis einschließlich Sonntag ist es wechselnd bewölkt und es kann gelegentlich etwas regnen. Am Tag werden maximal +6 bis +12 Grad erreicht.Gefährlich könnte es zum Wochenende möglicherweise für Autofahrer werden. Denn "Ulrike" bringt auch Schnee und Regen - in den Nächten gibt es noch leichten Frost und auf den gefrorenen Böden kann sich örtlich Glatteis bilden.